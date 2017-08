Affaire Gregory - Maître Jean-Paul Teissonière : "il est urgent que Murielle sorte de prison"

C'est le jour J pour Murielle Bolle dans l'affaire Gregory. La chambre de l'instruction dijonnaise se penche ce vendredi matin à 9h30 sur sa demande de remise en liberté déposée le 17 juillet dernier.

La femme de 48 ans, témoin clé dans l'affaire, est mise en examen pour enlèvement suivi de mort et écrouée à la maison d'arrêt de Dijon depuis le 29 juin dernier. Et pour ses avocats, il n'y a rien dans le dossier de l'instruction qui puisse empêcher sa libération.

Il est urgent que Murielle sorte de prison

Les propos de Jean-Paul Teissonière, l'un de ses avocats, sont assez clairs. Ils traduisent d'abord l'inquiétude sur son état psychologique en prison : "elle vit sa détention avec difficulté, elle ne comprend pas pourquoi elle est en détention", confirme l'avocat. Mais l'emploi du mot urgence souligne également les certitudes de la défense sur le fond et la forme.

il y avait évidemment le témoignage du fameux cousin, qui prétendait que Murielle Bolle avait subi des violences de la part de ses proches à l'époque des faits, en 1984. Violences qui auraient entraîné ses rétractations. Mais pour Me Teissonière, ce témoignage n'est plus un obstacle : "on sait depuis la confrontation (vendredi 28 juillet dernier, ndlr) qu'il n'y a eu aucune violence, le 5, le 6, ou le 7 novembre. Donc cette hypothèque est levée. Il nous semble que cette situation est dépassée, et que toutes les conditions sont réunies pour qu'une décision de mise en liberté éventuellement sous conditions, soit prise par la chambre."

On a fait de très gros efforts pour devancer les inquiétudes de la chambre de l'instruction

Maître Tessonnière estime avoir tout mis en oeuvre avec ses collègues pour proposer à la chambre de l'instruction un deal acceptable pour une libération sous contrôle judiciaire : "nous avons trouvé un hébergement qui répond à toutes les conditions de sécurité, de distance, d'éloignement, d'absence de contact avec le milieu familial, puisqu'il semble que ce soit exigé, on a fait de très gros efforts pour devancer les inquiétudes de la chambre de l'instruction, même si on pense qu'elle sont infondées." En résumé, tout a été fait pour éviter que sa cliente ne subisse d'éventuelles pressions ou n'en fasse subir à d'autres, puisque c'est l'une des craintes affichées par le procureur général à Dijon cette semaine. C'est d'ailleurs en vertu de ces possibles pressions que le parquet s'opposera à la libération de Murielle Bolle vendredi ce matin.