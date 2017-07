Affaire Grégory : Murielle Bolle cesse sa grève de la faim

Mise en examen après les derniers rebondissements de l'affaire Grégory, Murielle Bolle a cessé sa grève de la faim entamée la semaine dernière, selon l'un de ses avocats.

Sa grève de la faim aura duré près d'une semaine : selon l'un des avocats de Murielle Bolle, Jean-Paul Teissonnière, celle-ci a recommencé à s'alimenter ce mardi. Elle avait entrepris une grève de la faim jeudi dernier pour "clamer son innocence" et "dénoncer ses conditions de détention" à la maison d'arrêt de Dijon, où elle a été placée en détention provisoire le 29 juin dernier.

Insultes et menaces de mort

Selon son avocat, Murielle Bolle, placée à l'isolement, affirme "vivre un calvaire" et a "des pensées suicidaires", d'autant plus que l'une de ses rares sorties de cellule a été assortie "d'une pluie d'insultes et de menaces de mort" de la part des autres détenues.

Cette interruption a pour but, pour Murielle Bolle, de lui permettre de se préparer pour la confrontation prévue le 28 juillet prochain avec son cousin, dont le témoignage fin juin a été déterminant dans sa nouvelle mise en cause dans l'affaire. Celui-ci déclarait en effet qu'en 1984, la jeune Murielle Bolle avait reçu "une raclée" après avoir témoigné contre son beau-frère Bernard Laroche, expliquant ainsi sa rétractation le lendemain. Plus de trente ans après l'affaire, Murielle Bolle a été mise en examen pour enlèvement.