Dijon, France

La cour d'appel de Dijon a refusé ce mercredi 24 janvier d'assouplir le contrôle judiciaire de Murielle Bolle, soupçonnée d'être impliquée dans la mort de Grégory Villemin, en 1984. La belle-sœur de Bernard Laroche avait d'abord été écrouée et mise en examen à la fin du mois de juin, avant d'être placée sous contrôle judiciaire au milieu de l'été. Depuis, elle a obligation d'habiter dans la Nièvre, loin de son domicile à Granges-sur-Vologne, dans les Vosges.

Toujours pas d'audition

En 1984, Murielle Bolle avait accusé son beau-frère Bernard Laroche (le cousin du père de Grégory Villemin, retrouvé mort dans la Vologne), avant de se rétracter.

Aujourd'hui, la justice soupçonne la Vosgienne de 48 ans d'avoir participé à l'enlèvement du petit garçon. Murielle Bolle nie toujours toute implication. Elle n'a pas été entendue par la juge d'instruction depuis six mois.

Les époux Jacob, eux, sont rentrés dans les Vosges

Les époux Jacob (Jacqueline et Marcel), sont également dans le viseur des enquêteurs. Ils avaient été mis en examen au mois de juin dernier. Le contrôle judiciaire de Jacqueline et de Marcel Jacob avait finalement été assoupli, respectivement en novembre et décembre.

Les avocats de Murielle Bolle ont déposé par ailleurs une requête visant à faire annuler sa mise en examen, assortie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) touchant aux conditions de sa garde à vue en 1984. Elle doit être examinée le 9 février par la chambre de l'instruction de Dijon.