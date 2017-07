Affaire Grégory : Murielle Bolle veut sortir de prison

Après quatre jours de détention, Murielle Bolle, sera-t-elle remise en liberté ? La chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon devrait rendre sa décision ce mardi en fin d'après midi. Murielle Bolle a été mise en examen pour enlèvement de mineur suivi de mort dans l'affaire du Petit Grégory.

Le parquet de Dijon en est convaincu : les charges sont suffisamment lourdes pour que Murielle Bolle reste en détention provisoire. Les enquêteurs sont en effet persuadés que Murielle Bolle ment lorsqu'elle revient sur ses premiers aveux. A l'époque, en 1984, elle est entendue au moins à quatre reprises et à chaque fois, elle dit aux gendarmes puis au juge d'instruction qu'elle était avec son beau frère Bernard Laroche lorsqu'il a enlevé le petit Grégory mais il a suffit d'une réunion familiale pour qu'elle change de version : finalement, ce sont les gendarmes qui l'auraient poussé à faire ces aveux. 32 ans, plus tard, elle maintient toujours et encore cette dernière version.

Mais le témoignage d'un cousin éloigné, vient rebattre les cartes. Selon ce cousin qui a assisté à la réunion familiale, Murielle Bolle aurait été molestée par ses proches pour avoir mis en cause Bernard Laroche. Il dit même aux enquêteurs que Murielle lui aurait également avoué qu'elle était avec Bernard Laroche au moment de l'enlèvement de l'enfant.

Jean Paul Tessonnière, l'avocat de Murielle Bolle © Maxppp - Maxppp

Quelle crédibilité accorder à ce temoin de dernière minute? Aucune selon Jean Paul Tessonnière, l'avocat de Murielle Bolle qui résume ce témoignage à un canevas de ragots "je pense que c'est un témoignage entièrement forgé et qui ne repose sur aucun élément de réalité. On est dans un dossier qui, à chaque fois qu'on le réveille, suscite chez les dingues et les psychopathes, un certain nombre de déclarations qui font des ravages**"**

A l'époque déja, les parents de Grégory avaient déposé plainte contre Murielle Bolle mais l'information judiciaire avait abouti à un non lieu en 1988.