Affaire Gregory : prison ou libération pour Murielle Bolle ?

Murielle Bolle se trouve depuis mardi matin dans le bureau de la chambre de l'instruction dijonnaise. Elle saura dans la journée si sa détention provisoire est prolongée, ou bien si elle est libérée. En parallèle, son cousin germain s'exprime pour la première fois dans la presse.

Mise en examen et écrouée le jeudi 29 juin pour l'enlèvement suivi de la mort du petit Gregory en 1984, Murielle Bolle se trouve à nouveau dans le bureau de la juge qui instruit l'affaire. Les discussions devraient aboutir soit à sa libération sous contrôle judiciaire - comme pour les époux Jacob, le grand oncle et la grande tante de l'enfant - soit au prolongement de sa détention.

Le cousin germain, nouveau personnage central dans l'affaire

Au rayon des rebondissements dans cette enquête hors normes, on peut désormais ajouter le témoignage de Philippe*, un homme de 54 ans se présentant comme le cousin de Murielle Bolle. C'est son témoignage récent auprès des gendarmes - le 17 juin - qui aurait précipité l'audition et la mise en examen de la femme de 48 ans, qui en avait 15 à l'époque des faits.

Pour la première fois depuis trois décennies, ce cousin parle. Dans les colonnes du Parisien, il explique avoir de lui-même "pris contact avec la gendarmerie, j’en assume entièrement la responsabilité. Ce que j’ai déclaré ne m’a pas été volé de la bouche, pas extorqué."

Violences physiques

Dans cette déposition, il relate notamment cette soirée du 5 novembre 1984, trois semaines après la découverte du corps de Grégory dans la Vologne. Ce soir-là, il assiste à une réunion de famille un peu particulière : " j’ai vu Murielle subir des coups, et je n’en démordrai pas ! Cette scène, je l’ai vue de mes yeux vue, j’y ai assisté ", précise le nouveau témoin. Des violences physiques qui pourraient être à l'origine du revirement de Murielle Bolle dans ses dépositions : d'abord, elle a accusé son beau-frère Bernard Laroche. Puis, soudainement, elle a changé sa version des faits. Philippe* précise : "à l’époque, quand on a appris l’incarcération de Bernard (NDLR : Bernard Laroche), on est tous monté dans les Vosges. J’étais donc présent. Je serais capable de faire un plan détaillé de la maison. Je peux vous dire que Murielle s’est fait démonter, je veux dire qu'elle a été frappée par plusieurs personnes, elle a pris une sacrée volée."

Si un jour je rejoins le paradis, je le rejoindrai en paix.

Pour justifier le fait de n'avoir rien dit pendant tout ce temps, il évoque sa jeunesse à l'époque du meurtre. Et précise qu'il n'a rien à gagner dans cette histoire. "Je suis gravement malade, invalide à 80 %, je n’ai peut-être plus longtemps devant moi... Si un jour je rejoins le paradis, je le rejoindrai en paix." C'est donc guidé par sa conscience qu'il a souhaité s'exprimer, pas pour "enfoncer Murielle" . "Je n’ai aucune haine envers les Bolle, il n’y a aucune vengeance. D’ailleurs, dans cette affaire, je pense que Murielle est une victime, c’est une gamine qui a beaucoup souffert."

Quant à Bernard Laroche, il est très clair : "Si vous me demandez si Bernard Laroche a pu tuer le petit, je vous dis non, c’est mon intime conviction ".

Le nom a été modifié par la rédaction du Parisien pour conserver son anonymat.