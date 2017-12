Affaire Grégory : un corbeau menace de mort le procureur général de Dijon

Jean-Jacques Bosc, le procureur général de Dijon, a reçu une lettre anonyme le menaçant de mort, en lien avec l'affaire Grégory, révèle France Inter ce mardi. Des analyses ADN ont été menées.

Jean-Jacques Bosc, le procureur général de Dijon, a reçu une lettre anonyme le menaçant de mort, en lien avec l'affaire Grégory, révèle France Inter ce mardi. De nombreuses lettres ont été adressées au parquet depuis le redémarrage, en juin dernier de l'enquête sur le meurtre de Grégory Villemin en 1984, mais il s'agit de la première lettre de menaces. Elle est arrivée le 11 août dernier au parquet général de Dijon. Des analyses ADN ont été menées.

"Tu prends la même direction que le petit juge Lambert", menace le corbeau

"ON PAIE A RIEN FAIRE DES GENS COME TOI TU PREND LA MEME DIRECTION QUE LE PTI JUGE LAMBERT. Y A UN SAC QUI T ATTEND. TU SAURAS JAMAIS POUR LE PETIT", peut-on lire sur cette lettre reçue le 11 août dernier et écrite avec un normographe, une règle pour tracer des lettres ou des symboles. Il y est fait référence au suicide du juge Jean-Michel Lambert en juillet dernier, ainsi qu'à des éléments précis, comme le rôle joué par un journaliste, après les déclarations de Murielle Bolle en 1984. D'après France Inter, la lettre conclut : "JUSTICE EST FAITE POUR LAMBERT ET LES AUTRES. GENDARMES ET FLICKS A VOIR..."

Un profil ADN masculin isolé sur la lettre

Il est impossible de savoir d'où la lettre a été postée. En revanche, des analyses ADN ont été menées, et l'expert vient de rendre ses conclusions : un profil ADN masculin a été isolé sur la lettre et l'enveloppe, ainsi que 13 mélanges d'ADN masculin et féminin. Aucune correspondance n'a été trouvée avec les centaines de personnes dont l'ADN a été récolté dans cette affaire.