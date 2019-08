Affaire Grégory : un habitant des Côtes-d'Armor reconnaît être l'auteur d'appels malveillants au couple Jacob

Côtes-d'Armor, France

Les époux Jacob, Marcel et Jacqueline Jacob, respectivement grand-oncle et grande-tante du petit Grégory avaient porté plainte ce mercredi. Ils disaient avoir reçu deux appels anonymes et des messages vocaux sur leur répondeur, les 11 et 15 août derniers.

Un homme des Côtes-d'Armor entendu

Ce vendredi, un sexagénaire a été entendu par les enquêteurs. Résidant actuellement dans les Côtes-d'Armor, il a avoué être l'auteur de ces deux coups de fil, destinés au couple Jacob. Selon le journal Vosges Matin, le matériel informatique du suspect a été saisi à son domicile. On devrait en savoir plus sur le profil de cet homme dès ce lundi. Le procureur doit à nouveau s'exprimer sur le sujet.

Dans la foulée du dépôt de plainte du couple Jacob, une enquête avait été ouverte pour "appels téléphoniques malveillants".