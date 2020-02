Affaire Griveaux : Alexandra de Taddeo mise en examen et placée sous contrôle judiciaire

Paris, France

Alexandra de Taddeo, la compagne de Piotr Pavlenski, est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire ce mardi 18 février. Le parquet de Paris avait ouvert un information judiciaire plus tôt dans la journée pour "atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même", à l'encontre de l'activiste russe Piotr Pavlenski et d'Alexandra de Taddeo.

à lire aussi Affaire Griveaux : information judiciaire ouverte contre Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo

Alexandra de Taddeo était la destinataire des images à caractère sexuel de Benjamin Griveaux. Son contrôle judiciaire l'empêche d'entrer en contact avec Piotr Pavlenski.