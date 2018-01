Le Mans, France

Cette fois-ci, Jean-Paul Guittet n'échappera pas à la justice. Mis en examen pour viols et agressions sexuelles, le psychiatre manceau va devoir s'expliquer devant un tribunal. Sans présumer de la culpabilité du médecin, les faits qui lui sont reprochés sont quasiment les mêmes que ceux relatés par les 4 autres patientes qui ont déjà porté plainte ou saisi le conseil de l'ordre des médecins à son encontre. A chaque fois, Le psychiatre aurait profité de la fragilité psychologique de ses patientes pour entretenir une relation intime avec elles... des caresses, des baisers jusqu'au viol. Et pourtant, le conseil de l'ordre est longtemps resté sourd aux accusions de ces victimes comme l'affirme un article que notre consoeur de Médiapart Caroline Coq-Chodorge consacre à l'affaire Guittet.

Les victimes présumées sidérées ou choquées n'ont pas dénoncé tout de suite les agissements du docteur Guittet, par honte, par peur mais aussi parce qu'elle n'ont pas été écouté ni par leur famille, ni par le corps médical qu'elle accuse parfois de fermer les yeux. Mathilde (prénom d'emprunt) affirme avoir été violée par le Docteur Guittet. C'était en 1989, elle avait 17 ans. Quelques semaines plus tard, elle en parle à son médecin traitant." Sur le coup, il a dit qu'il fallait le dire à l'ordre des médecins puis il a dit non finalement. C'est parole contre parole. Quand je lui en ai reparlé quelques années plus tard, il m'a dit "bien-sûr que j'ai continué à envoyer des gens chez lui, vous avez été la seule à me le dire"

Mathilde affirme avoir été violée par le docteur Guittet en 1989. Elle en a parlé, entre autre, à son médecin traitant qui n'a rien fait Copier

Quand Mathilde arrive enfin à parler et à porter plainte en 2004, il est trop tard. Le délais de prescription (10 ans à l'époque, 20 ans aujourd'hui) est passé. Le psychiatre sarthois nie les faits. Il reconnait juste avoir pris la jeune femme dans ses bras, l'avoir embrassée sur la joue et lui avoir caressé le dos. Ce qui est contraire au code de déontologie du médecin. D'ailleurs la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins reconnait que le Docteur Guittet " est allé au-delà d'une relation purement thérapeutique (...) et a adopté un comportement inadéquat qui revêt un caractère fautif". Et pourtant aucune sanction n'est prise à l'encontre du psychiatre sarthois malgré l'appel du ministère de la santé.

Toute accusation de viol ou d'agression sexuelle doit faire l'objet d'un signalement

Pour le docteur Joly, président de l'ordre des médecins de la Sarthe, toute accusation de viol ou d"agression sexuelle doit être signalée à la justice pour qu'il y ait une enquête © Radio France - yann lastennet

En 1995, une autre patiente écrit à l'ordre des médecins de la Sarthe. Elle aussi accuse le docteur Guittet de l'avoir violée en 1987. Mais là encore, il n' y a pas de suite. Aucun signalement n'est transmis à la justice malgré la gravité des accusations confirme Jean-Maurice Dachary. Le président départemental de l'ordre des médecins de l'époque que nous avons joint au téléphone, reconnait que c'était parole contre parole et que celle du médecin comptait souvent plus que celles des patientes. " Ce n'était pas les mêmes temps, pas les mêmes moeurs" répond sans sourciller le Dr Dachary (toujours membre de la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre). "Les patientes, parfois, ne voulaient pas porter plainte. Pourtant nous leur avons conseillé de le faire. Du coup, nous écoutions leurs doléances et la version des médecins. Et faute de preuve, c'est souvent la parole du praticien qui était entendue". Une position que ne comprend pas le Docteur Frédéric Joly, l'actuel président de l'ordre des médecins de la Sarthe. "C'est vrai que les temps ont changé et on ne peut que s'en féliciter. Autrefois, le fonctionnement de l'ordre des médecins était probablement moins professionnel qu'aujourd'hui. Il était sans doute moins attentif à la parole des patientes. Il n'empêche qu'une accusation de viol doit être signalée systématiquement au Procureur de la République qui lui dispose de moyens d'investigation que nous n'avons pas. De telles accusations ne peuvent rester en l'état et doivent être signalées pour au moins en savoir plus".

Pour le Docteur Frédéric Joly, actuel président de l'ordre des médecins de la Sarthe, tout accusation de viol ou d'agression sexuelle de la part d'un patient ou d'une patiente doit être systématiquement signalée Copier

Toute atteinte à la dignité des patients est proscrite, toute accusation de viol ou d'agression sexuelle doit faire l'objet d'un signalement auprès de la justice. C'est ce que dit le code de déontologie de la médecine. Le conseil de l'Ordre des médecins de la Sarthe envisage d'ailleurs de saisir la chambre disciplinaire de l'Ordre à l'encontre du Docteur Guittet dans cette nouvelle affaire. Comme il l'a déjà fait en à l'automne dernier pour une autre patiente qui, elle aussi, accuse le psychiatre sarthois de l'avoir violée.

