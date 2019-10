Affaire Haddad : prison ferme requise en appel pour la famille qui a séquestré l'élue de Saint-Pierre-des-Corps

Saint-Pierre-des-Corps, France

L'affaire Mounia Haddad a de nouveau été examinée par la justice mardi, devant la Cour d'appel d'Orléans. Le père de l'élue de Saint-Pierre-des-Corps, deux de ses oncles et son frère avaient fait appel des peines prononcées en première instance. Mounia Haddad, élue LREM de Saint-Pierre-des-Corps et conseillère départementale, avait été enlevée et séquestrée par son père et deux de ses oncles à l'été 2018. Sa famille n'avait pas accepté sa relation avec son compagnon de l'époque, qui est depuis devenu son mari. Il y a un an, le père avait écopé de quatre ans de prison, dont dix-huit mois avec sursis. Les oncles avaient été condamnés respectivement à trois ans de prison, dont 18 et 12 mois avec sursis.

Finalement, le Parquet général a demandé les mêmes peines que celles prononcées en première instance à Tours. L'arrêt sera rendu le 12 novembre.