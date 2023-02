Affaire Hanouna/Boyard : C8 écope d'une sanction record de 3,5 millions d'euros

C'est une séquence qui avait fait beaucoup parler . Sur C8 le 10 novembre dernier, sur le plateau de "Touche pas à mon poste", l'animateur Cyril Hanouna insulte en direct le député de la France insoumise (et ancien chroniqueur dans l'émission) Louis Boyard, après ses critiques sur le milliardaire conservateur et propriétaire de la chaîne, Vincent Bolloré.

Ce jeudi, l'Arcom annonce que la chaine écope d'une sanction record de 3,5 millions d'euros. Le régulateur des médias "a en effet estimé que ces propos ont porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation" et que "cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne", a déclaré l'Arcom dans un communiqué. C'est la plus grosse sanction prononcée par l'Arcom contre C8.

C8 est par ailleurs mise en demeure "de se conformer à l’avenir" aux stipulations de la convention de l'Arcom "relatives à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent". L'autorité de régulation considère notamment que Louis Boyard a été "explicitement empêché d’exprimer un point de vue critique à l’égard d’un actionnaire du Groupe Canal".

Louis Boyard avait annoncé porter plainte contre Cyril Hanouna, ce dernier portant plainte à son tour contre le député pour "diffamation". Réagissant ce jeudi sur Twitter, Louis Boyard s'est félicité de la "condamnation" de C8*. "Le milliardaire Bolloré a voulu me censurer. On a touché à son poste."*