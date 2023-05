Affaire Haouas : des supporters de l'ASM ne veulent pas voir le pilier porter le maillot clermontois

Depuis ce vendredi, ce n'est plus la dernière journée de Top 14 ce dimanche qui agite le petit monde du rugby sur les réseaux sociaux. L'affaire Mohamed Haouas est au coeur des discussions des supporters et notamment de ceux de l'ASM Clermont-Auvergne.

Le pilier du MHR et du XV de France doit rejoindre les rangs Jaune et Bleu à compter du 1er juillet mais depuis ce vendredi il est en garde à vue pour avoir frappé son épouse dans le centre-ville de Montpellier. "Si les faits sont avérés, hors de question de voir ce mec avec le maillot Jaune et Bleu" lâche un supporter de l'ASM sur Twitter. Un autre va plus loin menaçant même le club de "ne plus supporter" les Jaunards si Mohamed Haouas rejoint Clermont.

Peut-il quand même atterir à Clermont la saison prochaine ?

On retrouve sur les réseaux sociaux des dizaines de messages de ce type depuis ce vendredi. Selon le journal l'Équipe , la direction de l'ASM serait prête à accorder une ultime chance au pilier droit (il a déjà été condamné pour une affaire de cambriolage en 2014 et est en attente d'une décision pour des faits de violences en réunion remontant à la même année) à condition que celui-ci évite la case prison pour cette affaire de violences conjugales. La réponse devrait intervenir très rapidement, Mohamed Haouas sera jugé ce mardi à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Montpellier en comparution immédiate.