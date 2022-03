Affaire Houria : la Cour d'Assises de la Charente condamne l'ex-mari à 25 ans de réclusion criminelle

La Cour d'Assises de la Charente a condamné, ce vendredi, Fayçal Bendada à 25 ans de réclusion criminelle. Ce quadragénaire vit en Charente depuis 1992, mais il fait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire français non exécutée depuis sa détention. Il a été reconnu coupable d'avoir voulu tuer son ex-épouse, le 23 juin 2018 à Angoulême, après une énième dispute violente. Le couple était divorcé depuis 2017, mais Houria revenait souvent vivre au domicile conjugal, pour voir ses trois filles dont l'aînée n'a aujourd'hui que 17 ans. Et c'est sous les yeux de Sérine, que Bendada a porté des coups de couteau à son ex-épouse, qui ne voulait par lui ouvrir la vitre de sa voiture pour discuter.

l'accusé fera appel

Pendant les trois jours de procès, la Cour a essayé de cerner la personnalité de l'accusé, un homme égocentrique et violent selon les expertises psychologiques. Devant la cour d'assises de la Charente, il s'est souvent emporté, accusant sa femme de le frapper ainsi que les enfants. De son côté, la victime, qui est restée plusieurs jours dans le coma entre la vie et la mort, et souffre d'un syndrome post-traumatique après un arrêt cardiaque et deux AVC consécutifs à l'agression, semblait terrorisée par son ex-mari pendant les deux premiers jours du procès. Mais elle a ensuite affronté le regard de son agresseur, et lui a répondu pied à pied. Les jurés ont finalement jugé l'accusé coupable de tentative d'assassinat, et l'ont condamné à 25 ans de réclusion criminelle, dont les deux tiers en période de sûreté. Il est aussi interdit définitivement de vivre sur le territoire français. L'avocate générale avait requis ce vendredi matin 30 ans de réclusion à son encontre. L'avocat de la défense a fait savoir qu'il faisait appel de ce verdict de la Cour d'Assises de la Charente.