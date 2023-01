Affaire Iconic: de nombreuses perquisitions en plus de celles menées dans les locaux de la Métropole

Ce vendredi, il n'y a pas eu que les locaux de la Métropole de Nice-Côte-d'Azur qui ont reçu la visite des policiers et des magistrats du parquet de Paris. Les spécialistes de la JUNALCO (Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée) ont aussi visité le domicile de quatre personnes à Paris, dans les Alpes Maritimes et le Var. Le siège de deux sociétés à Paris et dans les Alpes-Maritimes a aussi été fouillé. Enfin les locaux régionaux d'une société parisienne présente ici sur la Côte d'Azur ont aussi fait parti de ces multiples descentes. Ce jeudi soir, la mairie de Nice avoue aussi que 3 adjoints de la ville qui avaient fait parti du jury Iconic, ont du répondre à pas mal de questions. Ce jeudi soir, le parquet de Paris annonce que les "opérations méridionales" sont terminées: sûrement pas l'affaire "Iconic".

