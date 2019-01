Affaire Jamie Cudmore : un rapport conclut à la responsabilité de l'ASM Clermont

Clermont-Ferrand, France

Son avocat n'hésite pas à parler de "première mondiale dans le rugby". Un rapport d'expertise démontre que la responsabilité de l'ASM est engagée sur une des trois commotions subies par Jamie Cudmore en 2015. C'était lors de la finale de Coupe d'Europe contre Toulon.

Lors de cette rencontre au sommet, le 2ème ligne subit deux chocs très violents. Le premier à la 10ème minute de jeu. Huit minutes plus tard le Canadien revient sur la pelouse. Et puis le 2ème à la 56ème. Le colosse reviendra, une fois de plus, sur le terrain à la 66ème minute pour finir le match. "L'expert conclut que mon client n'était pas apte à revenir jouer après ce deuxième choc" indique Jean-Hubert Portejoie, avocat du rugbyman. Le médecin de l'ASM avait autorisé le retour au jeu du joueur malgré le choc.

Trois commotions au total lors des deux matches

Selon le rapport de ce neurologue (expert près la cour d'Appel de Paris agréé par la Cour de Cassation) Jamie Cudmore a subi trois commotions lors des demi-finale et finale de Coupe d'Europe en 2015. Des traumatismes qui l'avaient contraint, ensuite, à s'éloigner des terrains durant trois mois.

"Pour la première fois, la responsabilité d'un club de rugby est judiciairement et médicalement retenue dans la prise en charge défectueuse de commotion cérébrale avec Jamie Cudmore. Jamais l'ASM n'aurait dû accepter que mon client revienne sur le terrain" insiste l'avocat clermontois.

L'an passé, au début de la procédure engagée par l'ancien deuxième ligne, Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM en 2015 s'était exprimé sur ce sujet au micro de Jean-Pierre Morel de France Bleu Pays d'Auvergne : " En aucune façon, on a mis la pression à Jamie pour qu'il rentre sur le terrain (lors de la finale contre Toulon). _C'est surprenant car, à l'ASM, on a toujours été en avance sur la préservation de la santé de nos joueurs_." A l'époque le coach clermontois doutait aussi des intentions réelles de son ancien joueur.

Pour son avo_cat, il n'y a aucun doute à avoir sur les intentions de son client : "Monsieur Cudmore ne cherche pas à obtenir une indemnisation, c'est un lanceur d'alerte. Les instances du rugby doivent maintenant s'emparer de ce rapport" martèle Jean-Hubert Portejoie. _

Aujourd'hui l'ancien rugbyman, désormais manager du club Provence Rugby (ProD2), peut porter l'affaire en justice pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui.