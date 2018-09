Condamné en 1996 pour le meurtre de sa famille et de ses parents, Jean-Claude Romand avait déposé une demande de libération conditionnelle, examinée ce mardi 18 septembre à la maison centrale de Saint-Maur (Indre). L'affaire a été renvoyée selon l'avocat du détenu.

Saint-Maur, France

"L'affaire a été renvoyée à une date ultérieure [...] parce qu'il y avait un point à vérifier, ne me demandez pas lequel, vous le saurez en temps utile". La déclaration laconique de Jean-Louis Abad, avocat de Jean-Claude Romand, résume ce qu'il faut savoir de l'audience de ce mardi 18 septembre à la maison centrale de Saint-Maur.

Jean-Louis Abad, avocat de Jean-Claude Romand : "l'affaire a été renvoyée" Copier

Une demande de liberté conditionnelle possible depuis 2016

Cette audience devait déterminer si Jean-Claude Romand pouvait oui ou non sortir de prison en liberté conditionnelle. Lui qui s'était fait passer pour un médecin de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) toute sa vie et qui, au moment où son masque était en train de tomber, avait préférer tuer sa femme, ses enfants, ses parents, plutôt que d'avouer. Les faits avaient eu lieu dans les départements de l'Ain et du Jura, en 1993.

Condamné à la prison à perpétuité en 1996 assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, il pouvait depuis deux ans et demi déposer une demande de liberté conditionnelle. Il l'a fait récemment, comme vous l'a révélé début septembre France Bleu Berry.

L'homme, âgé de 64 ans, devra donc encore attendre pour voir sa demande examinée. Les beaux-frères de Jean-Claude Romand sont tout à fait opposés à la libération du meurtrier de leur sœur. Leur avocate, Laure Moureu, était présente à l'audience, mais ne s'est pas exprimée devant les médias.