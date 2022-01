Affaire Jean-Luc Lahaye : sa fille Margaux Lahaye mise en examen pour "subornation de témoins"

La fille du chanteur Jean-Luc Lahaye, Margaux Lahaye, a été mise en examen ce lundi pour "subornation de témoins", dans l'affaire des soupçons de viols sur mineures visant son père.

Au début du mois de novembre, l'artiste de 69 ans a été placé en garde à vue, en compagnie de trois femmes dont sa fille Margaux. Cela fait suite à des plaintes de deux jeunes femmes qui accusent le chanteur d'agressions sexuelles et de viols, qui auraient été commis en 2013 et 2014. Elles étaient alors mineures.

Jean-Luc Lahaye toujours en détention provisoire

En raison de son état de santé, Margaux Lahaye avait libéré au lendemain de son placement en garde à vue. Son père a été entre autres mis en examen pour viol sur mineur de plus de 15 et agressions sexuelle de mineurs de plus de 15 ans et placé en détention provisoire.

Les deux autres femmes placées en garde à vue sont les mères des victimes présumées, soupçonnées de "non-dénonciation de crime", "complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans". Elles sont soupçonnées d'avoir encouragé leurs filles à avoir des rapports sexuels avec le chanteur.

L'artiste avait déjà été condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs sur l'une des deux filles en 2015.