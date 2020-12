Affaire Jeffrey Epstein : le Français Jean-Luc Brunel mis en examen et écroué

Le Français Jean-Luc Brunel, ancien agent de mannequins et rabatteur présumé de l'ancien milliardaire américain décédé Jeffrey Epstein, a été mis en examen vendredi soir pour "viols sur mineurs" et "harcèlement sexuel" par un juge d'instruction. Il avait été interpelé mercredi.

Le Français Jean-Luc Brunel, ancien agent de mannequin, a été mis en examen et placé en détention provisoire, annonce le parquet de Paris dans un communiqué ce samedi matin. Il est soupçonné d'avoir "commis des faits de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel sur différentes victimes mineures ou majeures et d'avoir notamment organisé le transport et l'hébergement de jeunes filles ou jeunes femmes pour le compte de Jeffrey Epstein".

Jean-Luc Brunel, ancien associé de l'agence Karin Models, est soupçonné d'avoir repéré des jeunes femmes pour le financier américain Jeffrey Epstein, accusé de viols sur mineures et retrouvé mort en prison en août 2019 à New-York. Il pourrait donc avoir joué un rôle de "rabatteur".

Selon le journal Le Parisien, Jean-Luc Brunel, "le septuagénaire avait été interpellé mercredi par la police aux frontières à l'aéroport Charles-de-Gaulle alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Dakar (Sénégal) pour y passer des vacances. Il avait ensuite été placé en garde à vue à l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), en charge des investigations françaises." Il a donc a été écroué et mis en examen pour "des chefs de viols sur mineur de plus de 15 ans et harcèlement sexuel et placé sous le statut de témoin assisté du chef de traite des êtres humains aggravée au préjudice de victimes mineures aux fins d'exploitation sexuelle".

Le nom de Jean-Luc Brunel avait déjà été cité dans l'enquête ouverte aux Etats-Unis contre le multimillionnaire Jeffrey Epstein. Une des principales plaignantes, Virginia Giuffre, a dit avoir été forcée à avoir des rapports sexuels avec lui. Il y a un an, la cellule investigation de Radio France avait recueilli le témoignage d'une Américaine qui avait 19 ans au moment des faits, en 1988.