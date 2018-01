Un jeune homme de 18 ans porte plainte pour viol contre un proche du blogueur Jeremstar. Cette plainte, qui vise Pascal C., alias Babybel sur les réseaux sociaux, cadre de Radio France, a été déposée auprès du parquet de Nîmes, et concerne des faits qui auraient été commis il y a un an.

Cette plainte vise également d'autres protagonistes de l'affaire, dont Jeremstar lui-même, sans que les faits reprochés n'aient été précisés par Me Kamel Benamghar, l'avocat du plaignant.

"On se rend compte, au moins sur les pièces que j'ai pu avoir, que c'est un dossier qui a une dimension totalement insoupçonnée. On ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait exister, et qu'il peut exister, dans une ville comme Nîmes, de tels agissements. Aujourd'hui, Annoir a 18 ans, et il dénonce des faits dont il a été victime alors qu'il avait à peine 17 ans", a déclaré franceinfo l'avocat du jeune homme.

Une enquête a, par ailleurs, été ouverte mercredi par le parquet de Paris pour atteinte à l'intimité de la vie privée après un dépôt de plainte de Jeremstar, consécutive la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de lui en train de se masturber. Pascal C. a, de son côté, déposé plainte pour "diffamation et atteinte à la vie privée" auprès du parquet de Nîmes.

Un internaute, mécontent d'un "scoop" sur lequel Jeremstar l'aurait devancé, a commencé à diffuser, la semaine dernière, des captures d'écran, vidéo, et échanges audio attestant de rendez-vous entre Pascal C., Jeremstar, et d'autres jeunes hommes, sans que leur âge n'apparaisse clairement.

Babybel déclare être victime de menaces de mort

Franceinfo a pu joindre Pascal C, alias Babybel, qui est visé par la plainte d'Annoir. "Hier, avec mon avocat, nous avons déposé deux nouvelles plaintes : une nouvelle plainte contre ce fameux Annoir qui, aujourd'hui, m'attaque (…), Annoir est effectivement venu chez moi, mais il ne s'est rien passé de ce qui est sorti [dans la presse]" a-t-il déclaré.

"A ce jour, je suis victime d'une campagne de diffamation, d'acharnement sans précédent sur les réseaux sociaux, ma vie privée a été mise dans la boue, mon honneur également, voilà pourquoi j'ai dès la semaine dernière, coupé tous mes comptes Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, car des photos, que j'avais publiées - et je les avais publiées, donc je n'avais rien à cacher - sur des soirées que j'organisais chez moi, avait été détournées de leur contexte, et avait été légendées en m'accusant de détourner des mineurs", explique à franceinfo Pascal C., qui se dit "abasourdi, fragilisé par toute cette violence."

"Ce qui m'inquiète énormément, c'est que j'ai reçu des menaces de mort, je suis en situation extrêmement fragile au niveau de ma santé (…). Sans aucune preuve, les internautes, surtout la twittosphère, commentent des faits qui n'existent pas, qui ont été annoncés, balancés, mais qui n'existent pas."

"Surtout, j'attends, et c'est le plus important pour moi aujourd'hui, d'être entendu par la police, pour que la vérité soit rétablie" a conclu Pascal C.

La position de Radio France

"Il n’appartient pas à France Bleu, en tant qu’employeur, de commenter des faits pouvant impliquer ses salariés et relevant de leur sphère privée, ni d’anticiper, d’une quelconque manière, sur le travail des autorités de police et de justice dans le respect de la présomption d’innocence."

"Si ces faits devaient donner lieu à une décision de justice définitive reconnaissant la culpabilité de la personne concernée, France Bleu tirerait les conséquences de celle-ci, ce type de comportement répréhensible étant bien évidemment à l’opposé de l’image de Radio France et des valeurs qu’elle défend notamment auprès des jeunes. Il est en revanche de la responsabilité de Radio France pour elle-même et pour ses collaborateurs de protéger son image et son exemplarité."

"C’est pourquoi, devant la prolifération des accusations portées auxquelles Radio France et France Bleu sont malencontreusement mêlées depuis la semaine dernière, Radio France a immédiatement demandé le 17 janvier dernier au collaborateur concerné de supprimer dans le cadre de sa communication privée tout ce qui entretient un amalgame inadmissible entre sa vie privée et Radio France, France Bleu, sa direction, ses salariés."

"Radio France reste très vigilante quant à l’évolution de cette affaire et des suites judiciaires qui lui seront données."