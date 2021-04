Affaire Jérémy Roze à Toulouse : au troisième procès, Hicham Ouakki nie avoir donné le coup de couteau mortel

Après deux verdicts de réclusion criminelle à perpétuité en 2014 et 2017, le meurtrier présumé du Béarnais Jérémy Roze à Toulouse il y a 10 ans est à nouveau jugé depuis ce mardi matin en raison d’un vice de procédure. Hicham Ouakki doit à nouveau répondre, devant la cour d'assises, du meurtre de l’étudiant en pharmacie quartier Saint-Michel. Il s'agit d'un coup de couteau mortel lors d’une agression pour vol. Le co-auteur des faits Driss Arab lui purge une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

Dès l'ouverture du procès, Hicham Ouakki nie le coup de couteau

Pour la première fois en trois procès, Hicham Ouakki, 28 ans, est seul dans son box. Driss Arab, cette fois-ci, n’est pas jugé. L’accusé, cheveux très courts, chemise et pantalon sombres écoute le président l’air absent. Interrogé brièvement sur les faits, il conteste avoir donné le coup de couteau mortel. L’homme a déjà passé plus de 10 ans derrière les barreaux. Avant même la nuit au cours de laquelle Jérémy Roze a perdu la vie, Hicham Ouakki avait était incarcéré en centre éducatif fermé et au centre pénitentiaire pour mineurs de Lavaur.

Le père de Jérémy Roze, la victime béarnaise, se trouve au premier rang, très digne. Avant le début du procès, il a fait part de sa douleur toujours présente d’avoir perdu son fils de 27 ans, étudiant en dernière année de pharmacie.

Le jury est essentiellement féminin, cinq femmes et un homme. Ce mardi matin, la cour d'assises passe en revue l’enquête de personnalité de l’accusé né à Toulouse en 1992. Il a été question de l'adolescence très perturbée d'Hicham Ouakki, marquée par le décès de son père avec plusieurs vols avec violence et placement en famille d’accueil. L’avocat de la partie civile lit la déposition vieille de 10 ans d’un jeune homme à l’époque très en colère contre la société qui disait "avoir 0,001% de français (en lui)".