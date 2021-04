Affaire Jérémy Roze à Toulouse : les experts parlent d'un accusé qui a évolué positivement

Au troisième procès de l’affaire Jérémy Roze devant la cour d’assises à Toulouse, l’accusé Hicham Ouakki continue de nier avoir porté le coup de couteau mortel à l’étudiant en pharmacie. Les faits sont anciens, ils remontent à février 2011. Un coup de couteau en pleine rue pour quelques euros et un téléphone portable. Une "agression d'opportunité" comme le dit un enquêteur à la barre. Hicham Ouakki condamné à deux reprises à la réclusion criminelle à perpétuité dans cette affaire a droit à un nouveau procès en raison d’un vice de procédure.

L'avis des experts

Hicham Ouakki a aujourd'hui 28 ans. 10 ans après les faits, 4 ans après son dernier procès, il dit avoir changé. En prison il s’est marié et a fait un enfant. Deux experts, psychologue et psychiatre, se succèdent à la barre. Ils évoquent un accusé qui a des regrets, qui prend la douleur de la famille en considération, qui fait son auto-critique : « j’étais con et révolté », et qui a regard un différent sur la victime. Il se déclare responsable de la mort de Jérémy Roze, il reconnait sa culpabilité pour les faits d’agression et de vols mais pas pour le coup de couteau mortel.

Pendant ce temps le co-auteur des faits qui lui n’a pas droit à un nouveau procès, purge 20 ans de réclusion criminelle. Si le calendrier des débats est tenu, Driss Arab devrait être confronté à Hicham Ouakki par visio-conférence ce mercredi après-midi.

La famille de Jérémy Roze ne veut pas de ce nouveau procès

Pour la famille de Jérémy Roze, le discours de l’accusé n’est qu’un leurre. Le père, tout en douleur retenue, ne voit en Hicham Ouakki que "déni et refus d’avancer". Christian Roze ne comprend pas l’utilité de ce troisième procès. Quant à l’avocat général il note que l’accusé a surtout compris les conséquences judiciaires de ses actes. Il encourt toujours la réclusion criminelle à perpétuité.

Le père de la victime, Christian Roze. © Radio France - Pascale Danyel

En début d'après-midi les anciennes connaissances de Jérémy Roze sont venus rappeler qu'il était bien plus qu'un étudiant en pharmacie : "classé 41eme qui 1000 au concours de pharmacie, classé premier sur la ville de Toulouse, brillant, promis à un bel avenir, un interne sérieux, appliqué dans son travail , très apprécié du personnel de l’hôpital».

Son tuteur devenu meilleur ami et confident parle de Jérémy Roze ainsi : "un esprit sain dans un corps sain". Agressé et tué sur un trottoir pour un motif futile. « Il aurait peu aimé la tornade médiatique que l’on a connu après son assassinat ».



L'ancien maire de Monein (64) à la barre

Pour l’ancien maire de Monein (64), d’où était originaire Jérémy Roze, ce procès a un effet de « déjà vu ». Yves Salanave-Péhé vient témoigner à la barre de la personnalité exceptionnelle de la victime : "Jérémy était doux, souriant, insouciant ,très impliqué dans l’équipe de rugby de la commune".

Jérémy irradiait, il faisait partie de ces jeunes dont nous sommes très fiers.

L'ancien élu de ce village de 4500 habitants du Piémont pyrénéen rappelle que la "disparition (de Jérémy Roze) a été ressentie comme un séisme absolu, nous avons été mortifiés, sidérés". La commune a connu un "cauchemar indicible". L'ancien édile se souvient que "cinq bus ont affrétés pour la marche blanche" à Toulouse. "Dix ans après le temps n’a pas atténué notre tristesse, le vide est là, vertigineux". Yves Salanave-Péhé, devenu aujourd'hui conseiller départemental se demande "dans quelle société glaciale vivons nous ?