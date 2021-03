Affaire Jonathan : 17 ans après la mort du petit garçon, pourquoi un nouvel appel à témoins ?

Ce mardi 9 mars, les gendarmes ont lancé un nouvel appel à témoins concernant le meurtrier présumé du petit Jonathan, il y a 17 ans, entre Saint-Brévin et Guérande. Pourquoi maintenant ? On vous répond.

Un nouvel appel à témoins est lancé, près de 20 ans après la disparition et le meurtre du petit Jonathan entre Saint-Brévin et Guérande. Les gendarmes cherchent des gens qui auraient vu ou hébergé Martin Ney, cet Allemand qui a été mis en examen au début de l'année pour le meurtre du petit garçon de 10 ans. Ils ont aussi publié des photos de lui. Mais pourquoi cet appel à témoins et pourquoi maintenant ?

Les gendarmes manquent-ils de preuves ?

Sans doute parce que les gendarmes manquent de preuves. C'est en tous cas l'explication d'un spécialiste des enquêtes criminelles. Martin Ney a été extradé vers la France après avoir confié à un codétenu qu'il est le meurtrier de Jonathan. Mais peut-être qu'il a refusé de le dire au juge d'instruction qui l'a mis en examen, ou alors sans donner de détails sur ce qui s'est passé en 2004. Et pour que les accusations contre lui tiennent devant une cour d'assises, il en faut plus.

Il connaissait probablement la région

Les gendarmes cherchent donc des témoins qui auraient pu croiser sa route entre 1990 et 2011. Une longue période parce que, toujours selon notre spécialiste des enquêtes criminelle, Martin Ney connaissait sans doute la région de Saint-Brévin et de Guérande avant d'enlever Jonathan. Il avait forcément repéré les lieux avant d'oser entrer dans la colonie de vacances où il dormait, de le séquestrer pendant plusieurs jours, sans doute dans le secteur, puis de jeter son corps dans un étang à quelques centaines de mètres seulement des remparts de Guérande.

La maman de Jonathan ne veut pas d'un coupable qu'on aurait jeté comme ça en pâture parce qu'il faut absolument un coupable

En tous cas, les éléments qui pourront être recueillis via cet appel à témoins pourraient aussi aider la famille de Jonathan à faire son deuil. "La maman de Jonathan a besoin de savoir ce qui s'est passé pour faire son deuil. De comprendre, aussi, pourquoi on a fait ça à son petit garçon", explique son avocate, Maître Catherine Salsac, invitée de France Bleu Loire Océan. "Et elle veut qu'avant que quiconque soit condamné, on vérifie bien que ce soit le meurtrier de Jonathan, par exemple par des aveux ou des témoignages concordants. En tous cas assez d'éléments pour montrer que c'est bien cette personne le meurtrier. Elle ne veut pas d'un coupable qu'on aurait jeter comme ça en pâture parce qu'il faut absolument un coupable".

Un acquittement serait un échec

L'avocate confirme aussi que, pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas assez d'élément pour aller devant une cour d'assises. "Si c'est pour qu'au final cette personne soit acquittée parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, ce sera un échec aussi pour les enquêteurs, la justice et la famille qui attend quelque chose de solide depuis 17 ans. C'est pour ça qu'il faut d'autres preuves qu'on n'a pas actuellement."

Condamner le véritable meurtrier de Jonathan

"L'espoir de la maman de Jonathan et de toute la famille, c'est qu'on puisse trouver de nouvelles preuves, de nouveaux éléments pour pouvoir aboutir à la condamnation du véritable meurtrier du petit garçon", conclut Maître Salsac.

Reste à savoir maintenant si, 17 ans après, quelqu'un aura des souvenirs assez précis pour aider les enquêteurs.