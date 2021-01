Affaire Jonathan : le principal suspect mis en examen

Après 17 ans de questions et de doutes, va t-on enfin élucider l'affaire Jonathan ? Cet enfant de 10 ans, originaire d'Orval dans le Cher, participait à une colonie de vacances à Saint Brévin (Loire-Atlantique) en avril 2004 lorsqu'il a été enlevé, de nuit, dans son dortoir. Son corps a été retrouvé un mois plus tard dans un étang à Guérande.

Le principal suspect, un Allemand condamné trois fois pour meurtre d'enfant et qui purge une peine de prison à perpétuité en Allemagne, a été extradé la semaine dernière. Cet homme de 50 ans aurait avoué à un codétenu avoir tu Jonathan. Il a été entendu par un juge d'instruction à Nantes qui a donc décidé ce lundi de sa mise en examen pour l'enlèvement et le meurtre de l'enfant.