Disparition de Delphine Jubillar : un an après, qui sont les acteurs de l'affaire ?

Ce mercredi, cela fait un an tout juste que Delphine Jubillar a disparu du village de Cagnac-les-Mines. L'infirmière du Tarn reste introuvable et son mari Cédric reste le principal suspect. France Bleu propose un décryptage de l'affaire Jubillar à travers ses acteurs : familles, proches et avocats.

L'affaire Jubillar, du nom de cette infirmière de 33 ans disparue de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, a pris des proportions importantes. Ce mercredi, le village va malheureusement célébrer l'anniversaire de cette disparition, avec autant de questions et de doutes qu'il y a un an. Si son mari, Cédric Jubillar, a été mis en examen en juin dernier pour meurtre sur conjoint, entendu depuis à deux reprises par les juges d'instruction, les preuves qui le renverraient devant une cour d'assises semblent manquer. À commencer par le corps qui n'a jamais été retrouvé, malgré des recherches inédites menées par les gendarmes d'Albi et la section de recherches de Toulouse.

Delphine a disparu de son domicile dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. L'information judiciaire a été ouverte le 23 décembre suivant. Cédric le mari a été mis en examen et écroué le 18 juin après avoir participé à plusieurs marches blanches et battues de recherche. Il a depuis été entendu deux fois par le juges d'instruction et a formulé trois demandes de remise en liberté (les deux premières ont été refusées, la troisième est en cours d'examen). Il continue de clamer son innocence. Pour mieux comprendre l'affaire, France Bleu Occitanie vous propose de la décortiquer par ses "acteurs", familles amis avocats et magistrats, qui ont fait de cette disparition l'"affaire Jubillar."

Delphine Jubillar, la victime

Delphine Aussaguel, épouse Jubillar, est infirmière de nuit à la clinique Claude-Bernard à Albi. Au moment de sa disparition, elle vient d'avoir 33 ans, est mère de deux enfants de 6 ans et 19 mois, et le couple achève la construction d'une maison dans un lotissement de Cagnac-les-Mines. Elle a perdu ses deux parents, et peut compter sur sa sœur Stéphanie et ses frères Mathieu et Sébastien. Ce dernier est l'un des premiers à sonner l'alerte sur les réseaux sociaux. Aucun membre de la fratrie ne s'est à ce jour exprimé publiquement.

Les proches de Delphine décrivent une maman aimante, une mère de famille responsable, une femme sur laquelle semble reposer en bonne partie la vie du foyer. Il est établi qu'au moment de la disparition, le couple bat de l'aile. Delphine a un amant et envisage de quitter le foyer. L'hypothèse de la disparition volontaire a toujours été écartée par les enquêteurs et par les proches. Elle aurait eu 34 ans en novembre dernier.

Cédric Jubillar, le suspect

Dans la foulée de l'affaire Daval, les suspicions se sont très vite tournées vers le mari de Delphine. Cédric Jubillar a le même âge que Delphine. Ils se sont connus au cours d'une soirée d'anniversaire chez des amis à l'âge de 19 ans.

Né à Béziers, Cédric est décrit par certains comme un homme simple et discret, parfois colérique. Il se déclare de père inconnu. Dans sa jeunesse, il a été placé en famille d'accueil à l'âge de 3 ans puis une deuxième fois à l'âge de 16 ans. Il a un demi-frère et une demi-sœur. Son dernier employeur plaquiste le décrit comme travailleur et ponctuel. Selon ses avocats, ses préoccupations principales sont orientées vers sa femme, ses enfants, sa maison et son travail.

Il confesse être un fumeur de cannabis régulier, plusieurs joints par jour, ce qui serait une source de crispation avec sa femme.

Nadine Jubillar, la belle-mère

Nadine Jubillar n'a que 16 ans quand elle donne naissance à Cédric en septembre 1987. Abandonnée par le père de son fils, restée chez sa mère, elle a finalement refait sa vie avec un Tarnais avec qui elle a eu deux autres enfants. Nadine, 50 ans, a d'abord défendu bec et ongles son fils, et ce dès le début de l'affaire. Dans un message publié sur Facebook en février 2021, elle avait publiquement défendu son fils et demandé à tout le monde de se mobiliser pour retrouver Delphine : "Aidez-nous à retrouver ma belle-fille, avait-elle écrit, prenez votre voiture et baladez vous dans les environs de Cagnac, Albi, Carmaux, cela nous sera plus utile que vos bavardages inutiles et non-constructifs".

Les enfants, Louis et Elyah

Louis le fils de Cédric et Delphine, a aujourd'hui 7 ans et sa petite sœur Elyah 2 ans et demi. Ils étaient tous les deux présents dans la maison la nuit de la disparition. Le témoignage de Louis, entendu fin novembre par le juges d'instruction, pourrait d'avérer décisif. Selon certaines sources, il aurait entendu une dispute entre ses parents ce soir du 15 décembre 2020.Les noms des deux enfants Jubillar figurent sur l'appel à soutien diffusé à Cagnac-les-Mines et Albi. Louis et Elyah, d'abord restés avec leur père chez leur grand-mère paternelle à Carmaux, ont été confiés depuis l'incarcération de Cédric à leur tante maternelle, la sœur de Delphine, qui vit près de Gaillac.

L'amant de Delphine et sa femme

Delphine a commencé une relation avec cet homme, rencontré sur Internet, en août 2020. Il habite Montauban, travaille dans un magasin de bricolage. Sa relation avec Delphine est d'abord épistolaire puis ils se voient deux fois par mois. Il a été auditionné à plusieurs reprises et les gendarmes estiment que cette nuit-là il était à Montauban avec sa compagne. C'est toutefois lui qui a eu le dernier signe de vie de Delphine le soir du 15 décembre. Elle lui a envoyé une photo d'elle sur le point d'aller se coucher.

La femme de l'amant a donc fourni l'alibi pour son mari. Elle était entrée en contact avec Delphine Jubillar quelques jours avant la disparition. Les deux jeunes femmes s'échangeaient des messages, elles s'étaient notamment accordées sur l'idée de ne provoquer aucun changement dans leurs foyers respectifs avant Noël. Les avocats de Cédric Jubillar demandent des investigations complémentaires concernant une centaine de coups de fil qu'elle aurait passés à un inconnu quelques jours avant la disparition de Delphine Jubillar.

Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar

Cette Tarnaise de 44 ans ne connaissait pas Cédric Jubillar avant l'affaire. Elle a participé à de nombreuses battues depuis un an. Un jour, elle a trouvé un pull qui lui a paru suspect et c'est là qu'elle a rencontré Cédric. Le couple s'est formé en avril et s'est affiché publiquement sur les réseaux sociaux, ce qui a provoqué de nombreuses réactions chez les soutiens de Delphine. La jeune femme affiche un soutien inébranlable à Cédric Jubillar et promet qu'elle sera avec lui jusqu'au bout dans cette affaire. Elle ne communique avec lui que par courrier puisque Cédric est à l'isolement.

Le membre de la famille Jubillar

C'est un des témoignages choc de ce dossier Jubillar. Il avait été révélé par France Bleu Occitanie au mois de mars dernier, à l'occasion de la publication du documentaire : "Delphine Jubillar, l'introuvable maman du Tarn". Dans ce document sonore, le proche de la famille explique qu'il a entendu Cédric expliquer à sa mère qu'il allait s'en prendre à Delphine. C'était au moment où le couple connaissait de grandes difficultés. Les propos tenus par ce témoin sont forts : "Plusieurs fois avant la disparition, on l'a entendu dire à sa mère : 'Oui je vais la tuer, je vais l’enterrer, personne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce'." Ces propos ont depuis été confirmés par plusieurs témoins auprès des gendarmes qui enquêtent sous l'autorité des juges d'instruction.

Les copines

Emy, Lolita, Amélie et Hélène sont quatre des copines qui remuent ciel et terre depuis un an pour retrouver Delphine. Elles ont un mot d'ordre depuis des mois : "On lâche rien". Ce sont encore elles qui organisent la manifestation de soutien de ce dimanche 19 décembre, un an après la disparition à Cagnac.

Très vite, dès le mois de janvier, elles se sont tournées vers un avocat. À partir de février, elles organisent très régulièrement des fouilles dans le secteur de Cagnac. Certaines animent aussi des pages Facebook consacrées à la disparition de Delphine Aussaguel. Ce sont des amies que pour la plupart, Delphine a rencontrées au sein de l'école primaire de Cagnac, quand elles allaient chercher leurs enfants. C'est l'une d'entre elles que Cédric a tenté de joindre en premier dans la nuit du 15 au 16 décembre.

Depuis la mi-novembre, une de ces quatre amis, Lolita, qui est aussi une cousine très proche de Delphine, a obtenu le statut de partie civile dans le dossier.

Le procureur Dominique Alzeari

Dominique Alzeari, c'est "le" procureur de l'affaire Jubillar, dans le sens où c'est par lui que l'affaire a commencé. Au tout début, l'affaire est gérée par le procureur d'Albi puisqu'il s'agit d'une simple disparition. Mais elle devient ensuite criminelle est c'est donc le procureur de Toulouse qui le 23 décembre, saisit les juges d'instruction. Pour autant, c'est lui qui garde la prérogative de la communication - ou de la non-communication- sur l'affaire.

Le 18 juin 2021, Cédric Jubillar est mis en examen et écroué. Dominique Alzeari, dans une conférence de presse qui durera près de deux heures, pointe du doigt la responsabilité du mari. Le procureur évoque un "contexte de séparation très conflictuel" et fait état d'une violente dispute le soir du 15 décembre, dont aurait été témoin Louis le fils de 6 ans. Pour le magistrat, "l'ensemble des éléments réunis ont permis d'établir que ses déclarations (ndlr : de Cédric Jubillar) étaient totalement mensongères."

Dominique Alzeari fait l'objet de vives critiques de la part de avocats de Cédric Jubillar. Il est muté au cours de l'été à la Cour d'Appel de Paris et c'est son successeur, Samuel Vuelta-Simon qui hérite du dossier. Mais ce n'est pas le procureur de la République de Toulouse qui dirige l'enquête, ce sont bien les deux juges d'instruction.

Les deux juges d'instruction

Audrey Assemat et Coralyne Chartier ont donc été chargées d'enquêter sur ce dossier depuis le 23 décembre. Après avoir demandé aux gendarmes de convoquer Cédric Jubillar le 6 janvier pour une opération de fouilles de la maison, elles ont finalement attendu de longs mois avant de demander son placement en garde à vue le 16 juin puis sa mise en examen et son placement en détention. Elles l'ont entendu deux fois depuis.

Dans ce dossier, il est à noter que le secret de l'instruction semble avoir été très bien gardé par les deux juges, du moins jusqu'aux révélations de nos collègues du Parisien Aujourd'hui en France.

Les trois avocats de Cédric Jubillar

Ils sont dans tous les médias français depuis un an. Jean-Baptiste Alary, Alexandre Martin et Emmanuelle Franck sont les trois avocats de Cédric Jubillar. Jusqu'à la mise en examen, entre décembre 2020 et juin 2021, seul Me Alary représente le mari et répond aux accusations qui fleurissent dans les médias. Mais à partir du moment où Cédric est placé en détention provisoire, il s'adjoint le services de deux avocats toulousains, Me Martin et Me Franck. Les trois avocats montent au front tous les jours, en particulier à l'occasion des deux comparutions devant les juges d'instruction et des demandes de remise en liberté de leur client. Dernière sortie en date, celle de Me Martin, qui le 3 décembre a estimé que le dossier était vide et que l'audition de Louis était indécente.

Les autres avocats

Laurent Nakache-Harfi est le défenseur de la sœur et des deux frères de Delphine Jubillar. Laurent Boguet et Malika Chmani ont été saisis pour les enfants. Philippe Pressecq est dans le dossier depuis le début mais sa constitution de partie civile vient seulement d'être acceptée. Il défend Lolita ,la cousine de Delphine Jubillar qui était très proche d'elle.

Antoine Vey, ancien associé d'Eric Dupont-Moretti, défend les intérêts de Nadine Jubillar la belle-mère. Elle avait d'abord eu un autre avocat, Jessica Chefaroudi, inscrite au barreau de Montauban.

La communauté des réseaux sociaux

C'est l'un des aspects inédits de cette affaire Jubillar. Des milliers de personnes ont rejoint l'un des nombreux groupes de soutien à la famille de Delphine Jubillar. Beaucoup de femmes, venues du Tarn, d'Occitanie et de la France entière, postent régulièrement des messages sur ces groupes. C'est via ces groupes que les amies de Delphine ont mobilisé et retransmis une cérémonie lors de son 34ème anniversaire au mois de novembre.

C'est aussi sur Internet que fleurissent depuis un an des blogs et autre groupes d'enquêteurs improvisés sur l'affaire Jubillar.