Affaire Jubillar : à quoi va servir la reconstitution de ce mardi soir

Une nouvelle étape cruciale dans l’affaire Jubillar. Tous les protagonistes vont se retrouver ce mardi soir pour une première reconstitution. Tous seront réunis dans la maison de Delphine et Cédric Jubillar pour tenter de comprendre comment la jeune-femme a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre. Une étape qui est toujours préparée de manière minutieuse par les juges d’instruction . Ce sont-elles qui vont agencer les différentes étapes, la logistique de ce rendez-vous. Elles doivent notamment coordonner les interventions des différents témoins.

Affaire Daval

Car, les juges le savent, les reconstitutions peuvent être un moment charnière dans les enquêtes de la justice. Et le cas le plus flagrant, c’est celui de l’affaire Daval. Jonathann Daval, le mari avait avoué avoir tué et brulé sa femme pour la première fois lors de la reconstitution. La présence des parties-civiles avait joué ce jour là Le procureur de Besançon avait expliqué à l’époque que c’était "face à la demande pressante de ses beaux-parents". Alexia Daval a été tuée puis brulée par son mari en octobre 2017 en Haute-Saône. Gilles-Jean Portejoie est l'avocat des parents de la victime. Et pour lui, la reconstitution lors de laquelle l'accusé a avoué est un des moments les plus forts de sa carrière. "Ca a été le moment peut être le plus percutant. C'est lui qui a permis à la vérité de jaillir. C'est un des moments les plus importants de ma vie professionnelle : cet échange entre l'accusé et entre mes clients pour que, in fine et in fine, Daval avoue avoir brûlé le corps de son épouse. Un moment d'une intensité extraordinaire, avec l'intelligence d'un magistrat instructeur qui laisse faire, qui ne coupe pas cet échange parce qu'il sent que la vérité va être touchée du doigt. C'est ça aussi la reconstitution. À moment où tout peut éclater, tout peut bouger. Et dans l'affaire Daval, c'était le cas."

Pas d'autres protagonistes

Beaucoup d’observateurs pensent plutôt que la reconstitution ressemblera à celles qu’a pu faire vivre Michel Fourniret aux enquêteurs. A de nombreuses reprise, le tueur a été transporté plusieurs sur les lieux de crimes. Mais il s’enfermait dans le silence comme à côté de la scène où les guidait sur de fausses pistes. Pour Jean-Marc Bloch consultant et ancien commissaire de police, il ne faut surtout pas trop attendre de cette reconstitution. Notamment parce qu'il n'y aura pas d'autres prévenu pour mettre en contradiction Cédric Jubillar. "Personnellement, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des reconstitutions qui aient été décisives dans une enquête. Bien sûr, la reconstitution, elle, permet de remettre les gens en situation, de leur faire répéter les gestes qu'ils ont fait, d'être avec des témoins. Mais là, il n'y a pas tellement de protagonistes. Et ça m'étonnerait que Cédric Jubillar entre en contradiction avec lui même. Et d'autre part, je ne pense pas que cet homme soit soit enclin à basculer d'un seul coup parce qu'il est mis en situation. Je ne pense pas que ce soit ça qui puisse le faire basculer."

A Cagnac-les-Mines, ce mardi soir, l’exercice sera périlleux pour les juges d’instructions. Notamment parce qu’il n’y a pas de corps et pas vraiment d’indices sur le mode opératoire présumé de Cédric Jubillar dans ce reconstitution.

Jacques Viguier

La reconstitution pourrait aussi tourner en faveur du prévenu. Cela été le cas dans l’affaire Viguier. Le prof de droit toulousain accusé d’avoir tué sa femme désormais innocenté. Son alibi : il faisait du footing à l’heure de la disparition de sa femme. Alors escorté de deux policiers, le Toulousain refait le parcours de sa course. Dans le temps imparti, celui qu’il a toujours dit. Un policier qui l’escorte craque et ne va pas au bout de ce marathon. Le suspect en short court marque clairement des points qui vont compter pour acquittement.