Affaire Jubillar : la confrontation de Cédric avec son ancien codéténu corse a commencé

Maîtres Emmanuelle Franck, Alexandre Martin et Jean-Baptiste Alary, les avocats de Cédric Jubillar.

Cédric Jubillar, en détention depuis juin dernier pour le meurtre de sa femme, est confronté ce jeudi à son ancien codétenu, un corse surnommé "Marco". Le Tarnais est arrivé au palais de justice en ce début d’après-midi. La confrontation a lieu a troisième étage du palais en présence des juges d'instruction qui ont souhaité cette rencontre. Les trois avocats du mari de Delphine Jubillar, Maîtres Alary, Martin et Franck sont présents. En revanche les parties civiles et leurs conseils n'ont pas été conviés.

Confidences par la fenêtre de la geôle

En détention, le plaquiste communiquait par la fenêtre de sa cellule avec "Marco" un trentenaire. Il lui aurait confié avoir tué et enterré sa femme. Des aveux que le codétenu a répété aux gendarmes et qui ont fait l’objet de nombreuses vérifications. A l'automne 2021, avant sa sortie de prison, le Corse , affirme surtout avoir été missionné par Cédric Jubillar pour déplacer le corps de sa femme. Et c'est dans ce cadre que l'homme rencontre à plusieurs reprises la nouvelle compagne de Cédric Jubillar.

Plus d'infos à venir