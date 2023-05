Affaire Jubillar : comment un très long procès se prépare à Albi

Un procès Jubillar : est-ce pour bientôt ? En tout cas, on s’approche de la fin de l’instruction : autrement dit de la fin de l’enquête dans ce dossier alors qu’on est sans nouvelle de Delphine Jubillar depuis la fin décembre 2020. La Tarnaise a disparu dans sa petite commune de Cagnac-les-Mines quelques jours avant Noël. Son mari, Cédric Jubillar, seul suspect dans ce dossier, est lui en détention provisoire depuis presque deux ans (16 juin 2021). Les deux juges d’instruction sont en train de mener les derniers actes d’enquête et le parquet d’Albi se prépare à cette audience.

La seule certitude, c’est que le procès aura lieu à Albi. Les faits se sont passés dans le Tarn, donc s’il y a procès, ce sera lors d’une session de la cour d’Assises du Tarn. Pour le reste tout est flou. Est-ce qu’il se tiendra au sein du tribunal ? Pas sûr… Concrètement, il pourrait, mais la procureure d’Albi, Stéphanie Bazart, sait que la médiatisation du dossier ainsi que le nombre de curieux pourrait perturber la bonne vie du tribunal. Le parquet a donc pris contact avec une cellule spécialisée au ministère de la Justice. L’idée, ce serait peut-être de trouver un autre lieu dans la ville d'Albi ou de créer une salle de presse au sein du tribunal avec retransmission de la totalité du procès.

Deux semaines au moins

Combien de temps pourrait durer l’audience ? Là aussi, mystère pour le moment. Mais c’est en tout cas déjà un bras de fer entre la défense et le parquet général. Pas question de se contenter d’une semaine indiquent les avocats de Cédric Jubillar. En tout cas, ils vont se battre pour que tous les pans du dossier, et les multiples expertises menées soient décortiquées et contrebalancées devant les jurés. Et le procès qui se profile s’annonce technique, avec énormément de témoins, plaide Maître Alary, avocat de Cédric Jubillar*. "J'ose imaginer qu'on prendra le temps nécessaire. Nous examinerons chaque élément, chaque point et nous prendrons le temps qu'il faudra."*

La défense va en tout cas se battre pour que ça ne soit pas un procès au rabais. Pas question de le bâcler. Il faudra au moins deux semaines, voire plus, insiste Maître Alexandre Martin, l’un des trois avocats de Cédric Jubillar. "Le procès, nous n'allons pas le bâcler. Et la défense veillera à ce que tous les témoins soient entendus. Il y a énormément d'experts, de témoins, d'intervenants dans ce dossier qui devront être entendus. Chaque expert sera démonté à l'audience. Nous devrons refaire tout le travail de déminage à l'audience. Ca va prendre énormément de temps. On ne peut pas imaginer un procès rabougri. Il faut du temps pour que les jurés non professionnels puissent prendre le temps de tout assimiler."

"Vous ne retrouverez jamais le corps"

Enfin… quand aura lieu ce procès ? Et bien, visiblement pas avant 2024. Le long bras de fer avec Google se termine et les données de la box du couple sont en train d'être transmises, c’était parmi les dernières demandes des juges. Mais là encore, les avocats de la défense n’ont pas dit leur dernier mot. De nouvelles expertises ont été transmises récemment aux juges d’instruction. De quoi repousser encore un peu la clôture du dossier. Ensuite, une fois tous les actes d’enquête terminés, les juges pourront décider une mise en accusation. Mais il pourrait y avoir un appel examiné même si on sent que le Parquet général ne veut pas trop faire tarder ce dossier très symbolique pour lui. En tout cas, pour le moment, aucune des sessions d’assises du Tarn pour 2024 n’ont été programmées.

Les deux juges d’instruction laissent entendre que l’enquête va s’arrêter. Bien trop tôt pour Maître Alexandre Martin, l’avocat de Cédric Jubillar, qui le dit : "Soyons clair, si on arrête l'instruction, il faut dire honnêtement à la famille de Delphine Jubillar, on arrête toute recherche. On arrête tout et vous ne retrouverez jamais le corps de votre sœur."