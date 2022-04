Affaire Jubillar : l'expertise des lunettes cassées de Delphine laisse penser à une violente bagarre

Selon une information de nos confrères du Parisien, une expertise des lunettes de Delphine Jubillar accrédite la thèse d'une violente bagarre la nuit de la disparition de l'infirmière à Cagnac-les-Mines, près d'Albi en décembre 2020. Versée au dossier le 7 avril, cette expertise technique réalisée par la Direction générale de l’armement (DGA) du ministère des Armées révèle que les lunettes de la disparue ont été cassées sous l’influence d’une force extérieure. Selon les experts, la monture était même "inutilisable" dans cet état.

Premier élément matériel accréditant la thèse de violences

Depuis le début de l'enquête sur la disparition de l'infirmière, ce serait le premier élément matériel qui validerait l'hypothèse de coups portés à Delphine Jubillar, car dans cette affaire, il n'y a pas de corps, pas de scènes de crimes, pas d'aveu du principal suspect. Beaucoup d'indices concordants mais liés principalement aux agissements de Cédric Jubillar, la nuit de la disparition ou après. Jusque-là, aucune expertise n'avaient validé l'hypothèse d'une bagarre violente : pas de tâche de sang de Delphine sur la couette, rien dans le siphon de la machine à laver, pas de sang humain dans la voiture du copain qui aurait transporté Cédric. Ces lunettes, analysées par des experts de la Direction Générale de l'armement seraient une preuve matérielle de violences. Elles auraient été cassées par une force extérieure, pas en tombant.

Les explications du mari contredites par l'expertise

Cette paire de lunettes a été retrouvée par les gendarmes au domicile des Jubillar, désolidarisées, avec une branche placée sur la table de la cuisine et l’autre par terre, derrière le canapé, le verre droit ne tenait plus. Les enquêteurs pensent que la monture aurait pu être endommagée lors d’une dispute violente entre les deux époux.

Cédric Jubillar a été mis en examen pour meurtre par conjoint et écroué en juin 2021. Toujours selon Le Parisien, interrogé par les juges d’instruction, l'artisan plaquiste a nié l’existence d’une telle dispute, soutenant que les lunettes de son épouse "étaient cassées depuis un moment (...) une des branches interchangeables ne clipsait plus", a-t-il assuré. Or, l’expertise technique diligentée par les magistrates instructrices contredit sa version : "les examens et essais réalisés permettent de conclure que les dommages observés sur la paire de lunettes de Delphine Jubillar sont la conséquence d’efforts dynamiques (…) appliqués de l’extérieur vers l’intérieur", écrivent les experts de la DGA.

Les experts, relate Le Parisien, ont mené une série de tests poussés : la monture a été comparée avec une monture identique neuve, de la même marque. Selon eux, une chute simple d’1,60m n’a pas pu provoquer les dommages observés. Seule l’application d’une charge au niveau du nez de la monture a pu les reproduire.

La défense crie à la "violation délibérée du secret de l'instruction"

les avocats de Cédric Jubillar dénoncent une violation du secret de l'instruction car cette expertise ne leur a pas été signifié à ce jour. Pour maître Alexandre Martin, joint par France Bleu Occitanie, il y a eu des fuites de documents orchestrées soit par les enquêteurs, les juges d'instruction ou la greffière. Les avocats de la défense annoncent qu'ils vont saisir le Procureur de la République à ce sujet.

Je suis en colère. Nous assistons à une violation du secret de l'instruction. Cette expertise n'est pas dans le dossier des avocats, ça n'a pas été notifié. C'est soit le cabinet d'expertise, soit les gendarmes, soit la justice qui ont fait fuiter ce rapport. C'est une course médiatique pour essayer d'accabler cet homme. Maître Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubillar

L'avocat de Cédric Jubillar ne prend pas au sérieux cette expertise : "on les entend nous expliquer que ces lunettes étaient cassées, ce que l'on sait déjà depuis des lustres, qu'elles ne sont pas cassées en tombant du lit de Delphine. Mais qu'est ce que j'entends ? Une force extérieure a marché dessus ? On les a saisi le 6 janvier, soit 20 jours après. On est scandalisé par cette manière de procéder, sans que la défense ne puisse s'exprimer. On n'a jamais vu ça. "

Incompréhension partagée par Me Philippe Presseq, l'avocat de l'une des parties civiles, pour qui ce dossier : "c'est du n'importe quoi".

Le fils du couple a affirmé que sa mère portait ses lunettes intactes devant la télévision

Le fils du couple, selon Le Parisien, a indiqué aux magistrates avoir vu et entendu ses parents se disputer dans le salon et s’empoigner ce soir-là. "Vous me demandez si les lunettes étaient cassées, les lunettes non, j’en suis sûr", a ajouté l’enfant, dessin à l’appui. Il a raconté que sa mère les portait bien le soir de sa disparition pour regarder la télévision avec lui "pour bien voir", a-t-il précisé.. La meilleure amie de Delphine a également confirmé que l’infirmière portait toujours ses lunettes.