Affaire Jubillar : la reconstitution à Cagnac-les-Mines n'aura finalement pas lieu le 9 novembre

Comme l'ont annoncé en premier ce 25 octobre nos confrères de 100% , la reconstitution de la disparition de Delphine Jubillar dans sa maison de Cagnac-les-Mines n'aura pas lieu le 9 novembre. Cette date avait été révélée par Le Point il y a deux semaines, puis confirmée par de nombreux médias. Les juges d'instruction et les avocats de la défense, qui demandent cette reconstitution, ont préféré reporter l'opération après la fuite de cette date dans la presse.

Selon nos informations, si la date du 9 novembre avait bel et bien été actée, les avocats de la défense n'ont pas du tout apprécié d'apprendre la nouvelle dans la presse avant d'en être informés par les juges d'instruction. Alexandre Martin, que nous avons contacté, préfère parler de "rumeur autour du 9 novembre" puisque le cabinet n'a jamais reçu de convocation. Lui et ses deux confrères qui défendent Cédric Jubillar, le mari de la disparue, avaient par ailleurs fait savoir qu'ils n'étaient pas disponibles ce jour-là.

Demandée depuis longtemps par la défense mais jusque là refusée, une reconstitution a bel et bien été accordée par les juges d'instruction, et elle aura lieu. Mais désormais, on en ignore la date alors que le deuxième anniversaire de la disparition de Delphine approche.

Delphine Jubillar, 33 ans et mère de deux jeunes enfants, n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Son époux Cédric a été mis en examen six mois plus tard pour homicide, et placé à l'isolement à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne). Il ne cesse de crier son innocence et ses avocats multiplient presque chaque mois les demandes de libération. L'année dernière, le jour de l'anniversaire de la disparition, les gendarmes avaient placé en garde à vue la nouvelle compagne de Cédric Jubillar, avant de la relâcher.