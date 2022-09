Affaire Jubillar : le dossier va t'il s'accélérer ?

Cédric Jubillar est réentendu ce vendredi 23 septembre par les juges d'instruction à Toulouse, cette fois-ci cela devrait concerner les dernières expertises effectuées sur les lunettes cassées de Delphine, sa femme portée disparue depuis presque deux ans dans le Tarn à Cagnac-les-Mines. L'artisan est soupçonné de l'avoir tuée et d'avoir caché le corps. Il est mis en examen et emprisonné depuis juin 2021. Une affaire au long cours dont certains souhaitent rapidement voir la fin.

Dans les coulisses du dossier Jubillar, ce qui est espéré c'est un procès fin 2023, début 2024. Un procès devant une cour d'assises. Avec Cédric Jubillar qui serait poursuivi pour meurtre. Précisons qu'à ce stade Cédric Jubillar bénéficie de la présomption d'innocence.

Les dernières recherches au cimetière de Cagnac-les-Mines pour tenter de retrouver le corps de Delphine ont été vaines et il n'y a pas grand chose à attendre du prochain rendez-vous dans les bureau des juges d'instruction soulignent plusieurs sources proches de l'enquête; la garde à vue n'a pas permis de faire craquer l'artisan de Cagnac-les-Mines, ce n'est pas le bureau des juges d'instruction qui rendra des aveux plus aisés.

Pour la 4ème fois depuis son incarcération Cédric Jubillar est entendu par les juges d'instruction ce vendredi, les fois précédentes c'était en octobre 2021, février 2022 et mai 2022. A chaque fois c'est une plaie qui s'ouvre pour les parties civiles dit l'avocat des oncle-tantes et cousins-cousines de Delphine Jubillar. Maître Mourad Battikh assure que ses clients restent confiants vis à vis de la justice surtout depuis le fuite dans la presse de résultats d'expertises téléphoniques :

Ils ont confiance en l'instruction judiciaire, ils font preuve de patience. De nouveaux éléments sur l'analyse de la téléphonie accablent un peu plus la défense. Ils attendent de voir l'histoire se dénouer l'histoire le plus rapidement possible - l'avocat Mourad Battikh