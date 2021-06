Affaire Jubillar : le procureur de Toulouse parlera en temps voulu pour éviter les "fausses nouvelles"

Six mois après la mystérieuse disparition de Delphine Jubillar, on est toujours sans nouvelles de la jeune infirmière de 33 ans. Elle a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier dans le Tarn, à Cagnac-les-Mines. Certains s’impatientent. La pétition lancée le samedi 5 juin, intitulée "La vérité pour Delphine et ses amours",a déjà recueilli plus de 13.000 signatures. Une pétition pour demander "que le procureur prenne la parole" pour faire un point sur la disparition de Delphine Jubillar. Le procureur de Toulouse leur répond qu’il "communiquera le moment venu, pour éviter les fausses nouvelles."

"Six mois interminables pour les proches"

"Nous voulons que le procureur prenne la parole. Les enfants, familles, ami.e.s, collègues ont besoin de la vérité ", peut-on lire dans la pétition, postée par une personne prénommée Magali de Toffoli. "Six mois, c'est peu pour les enquêteurs, mais c'est interminable pour les proches."

"Je communiquerai pour éviter la diffusion de fausses nouvelles." - Dominique Alzeari, procureur de la République de Toulouse

Interpellé par cette pétition, le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzeari fait une mise au point. Il rappelle, dans un communiqué, "le principe du secret de l’instruction, une règle fondamentale qu’il importe d’observer et qui s’impose à tous nos concitoyens".

Il ajoute : "Je communiquerai évidemment sur cette affaire, ainsi que je procède systématiquement, en temps utile et notamment pour éviter la diffusion de fausses nouvelles en cas d’évolution notable de l’affaire".

Le procureur ajoute qu'une "information judiciaire est en cours sous la direction de deux magistrats instructeurs qui conduisent les actes et diligentent des investigations multiples qui se poursuivent, sans avoir à tenir le ministère public et les parties informés, sauf dans les cas prévus par la loi".