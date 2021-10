Affaire Jubillar : le secret de l'instruction rompu

Cédric Jubillar est entendu ce vendredi pour la toute première fois par deux juges d'instruction toulousaines. Quatre mois après son placement en détention provisoire et sa mise en examen pour meurtre aggravé sur son épouse, 10 mois après la disparition de Delphine Jubillar. Dans cette affaire on ne compte plus les articles truffés de détails sur la vie du couple, on en oublierait presque le secret de l'instruction.

Le secret de l'instruction ne s'applique pas aux parties civiles ni aux mis en examen

Le secret de l'instruction c'est ce qui fait que ni le juge ni le procureur ni les avocats ni les enquêteurs ne peuvent communiquer sur une affaire en cours. Il s'agit de protéger les preuves, les témoins et la présomption d'innocence. Violer le secret de l'instruction est un délit passible de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Mais le secret de l'instruction ne s'applique ni aux parties civiles, ni aux mis en examen.

"Entre copains on se dit des choses"

De plus, les fuites existent. "Il n'est pas rare que des magistrats, gendarmes ou policiers soient amis avec des journalistes et entre copains on se dit des choses" explique un ancien commissaire de police qui ajoute : "Il est donc très difficile aujourd'hui de garder un secret."

Les médias sont protégés par le secret des sources

Les médias quant à eux peuvent être poursuivis pour recel d'un document provenant d'un dossier à l'instruction mais, protégés par le secret des sources il leur suffit de garder le silence.

Reste que si dans l'affaire Jubillar autant de choses ont été écrites ces dernières semaines c'est parce que toute l'instruction menée jusqu'à début juillet a été révélée lors de l'audience de la toute première demande de remise en liberté de Cédric Jubillar.