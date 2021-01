Disparue du Tarn : les fouilles reprennent ce mercredi à Cagnac-les-Mines

Un peu plus de trois semaines après la disparition de Delphine Jubillar, les recherches reprennent ce mercredi matin à son domicile de Cagnac-les-Mines (Tarn).

Un peu plus de trois semaines après la disparition de Delphine Jubillar, les recherches reprennent ce mercredi matin à son domicile de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Les recherches se poursuivent, et ce sera cette fois visiblement au domicile du couple. Des hommes de la gendarmerie de Pontoise sont attendus. Ils fouilleront chaque recoin de la maison avec un robot qui permet de savoir ce qu’il y a dans les dalles et dans les murs de maison.

La reporter de France Bleu Occitanie constate :

Beaucoup d'enquêteurs et énormément de voitures"

La demeure, déjà perquisitionnée, toujours sous scellés et dans laquelle les travaux n’étaient pas terminés au moment de la disparition de Delphine Jubillar.