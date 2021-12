Affaire Delphine Jubillar : les troublantes confidences du mari à un autre détenu

Cédric Jubillar, le mari de l'infirmière disparue il y a un an dans le Tarn, aurait confié des informations plus que troublantes à un autre détenu de la prison de Seysses où il est incarcéré et à l'isolement depuis six mois. Selon le Parisien, il lui aurait dit où il a enterré le corps de sa femme.