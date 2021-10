Les analyses de l’eau du lave-linge dans laquelle une couette de Delphine Jubillar a été lavée par son mari Cédric la nuit de sa disparition n’ont révélé aucunes traces de sang. Les résultats de l’expertise de la couette, mettant en cause le mari de l’infirmière, ne sont toujours pas connus.

Affaire Jubillar : pas trace de sang dans l’eau du lave-linge, on attend toujours l’expertise de la couette

Alors que Cédric Jubillar, le mari de l’infirmière tarnaise disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, doit être entendu par un juge ce vendredi 15 Octobre, on apprend que les dernières analyses réalisées sur l’eau de la machine à laver contenant la couette de Delphine Jubillar n’ont révélé aucune trace de sang. Rien n’a été trouvé non plus dans le syphon du lavabo de la salle de bain.

"Ils n'ont rien trouvé"

Interrogé par France Bleu Occitanie, l’avocat de Cédric Jubillar Maître Jean-Baptiste Alary confirme les informations dévoilées par la Dépêche du Midi.

« Ils n’ont rien trouvé, parce qu’il n’y a rien à trouver dans de l’eau de syphon, il faut être lucide. _Il y a 80 litres d’eau qui passent dans un cycle de lave-linge_, je ne vois pas trop ce qu’on peut trouver, ne sachant même pas combien de lessives ont tourné dedans, ce n’est pas vraiment une grande surprise pour nous » s’exclame l’avocat de Cédric Jubillar accusé par la justice du meurtre de sa compagne.

Maître Jean-Baptiste Alary - avocat de Cédric Jubillar Copier

« Cela ne fait pour le moment que confirmer ce que Cédric Jubillar a toujours dit, c’est qu’il n’a jamais essayé de dissimuler quoi que ce soit, de laver la couette qui aurait prétendument servie à quoi que ce soit. »

à lire aussi La demande de remise en liberté de Cédric Jubillar de nouveau rejetée

La couette, pièce maitresse de l'accusation

L’avocat de Cédric Jubillar reconnait qu’il ne faut pas tirer de conclusions hâtives de cette dernière expertise. Il attend maintenant les résultats de l’expertise de la couette, pièce maitresse de l’accusation qui considère que Cédric Jubillar a sans doute voulu effacer des traces gênantes, la nuit de la disparition de Delphine Jubillar.

« En 9 mois, depuis le mois de Décembre, les résultats d’expertise de cette couette que l’on nous a annoncé comme fondamentaux ne sont toujours pas connus. _On ne peut pas annoncer que cette couette est un élément à charge alors que cela fait 9 mois qu’on attend_. Est-ce que c’est du travail sérieux, pour moi la réponse est non ! » s’insurge Maitre Alary.

Cédric Jubillar qui clame toujours son innocence, est en détention provisoire depuis le 18 juin dernier. Il a été mis en examen pour meurtre, soupçonné d’avoir tué son épouse Delphine Jubillar qui voulait refaire sa vie.