Affaire Justine Vayrac : la jeune femme inhumée dans l'intimité dans son village de Tauriac

Le village de Tauriac, dans le Lot, est interdit à la presse et aux curieux ce vendredi matin. Les obsèques de Justine Vayrac se déroulent dans la plus stricte intimité comme l'a demandé la famille. Des habitants du village et des alentours assistent à la cérémonie religieuse célébrée en l'église Saint-Martial. Seule la famille et les très proches de la jeune femme vont ensuite aller au cimetière de la commune pour l'inhumation.

Une vingtaine de gendarmes sont mobilisés toute la matinée et jusqu'au début d'après-midi pour boucler le cœur du village, à la demande de la famille, pour ne pas être filmée ou photographiée. Respect du deuil a été le maître mot des proches de la jeune femme tout au long de cette affaire. Justice Vayrac, âgée de seulement 20 ans, a été tuée dans la nuit du 22 et 23 octobre dernier, après une soirée en discothèque à Brive, en Corrèze. Son corps a a été retrouvé près d'une semaine après, dans une forêt, non loin du domicile du principal suspect. Le jeune homme, ouvrier agricole de 21 ans, a été mis en examen et incarcéré .

Une marche blanche dimanche

Les hommages à la jeune femme vont se poursuivre ce dimanche, avec une marche blanche à Saint-Céré, commune voisine de Tauriac, là où était scolarisée Justine Vayrac lorsqu'elle était au collège. La municipalité de la commune a accepté d'accueillir cette marche qui se tiendra à partir de 14h, à l'initiative des amis de la jeune femme, après avoir contacté ses parents qui ont accepté.