Affaire Justine Vayrac : ses obsèques se dérouleront à Tauriac ce vendredi matin

Les obsèques de Justine Vayrac auront lieu vendredi matin à Tauriac, dans le Lot. Un avis de décès a été publié dans le quotidien La Dépêche ce mercredi. La cérémonie débutera à 10h en l'église de la commune, "suivie de l'inhumation au cimetière du village".

Dans l'avis de décès, la famille et les proches de Justine Vayrac précisent qu'un registre de condoléances est ouvert à la mairie de son village de Tauriac et à la chambre funéraire de Saint-Céré.

Une cagnotte pour aider la famille

Pour aider la famille de Justine à régler les frais d'obsèques, une cagnotte en ligne a été ouverte. Elle s'est refermée ce jeudi midi sur la somme de 16.605 euros.

L'émotion est encore très présente dans sa commune de Tauriac et même au-delà. Le corps de la jeune femme a été retrouvée le 27 octobre à Beynat en Corrèze. L'autopsie, dont les résultats ont été publiés ce lundi, a démontré qu'elle a été étranglée. Le suspect, un jeune agriculteur de 21 ans, a avoué l'avoir tué à son domicile après une soirée en discothèque à Brive. Il a ensuite dissimulé le corps dans la forêt. Lucas est mis en examen et incarcéré . Les enquêteurs s'interrogent encore sur son attitude la nuit et le lendemain des faits. Le suspect a-t-il pris soin de préparer son alibi ?