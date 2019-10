Affaire Karachi : Edouard Balladur et François Léotard vont être jugés par la Cour de justice de la République

La Cour de justice de la République (CJR) a décidé de juger l'ancien Premier ministre Edouard Balladur et son ex-ministre François Léotard dans le volet financier de l'affaire Karachi, a annoncé mardi le procureur général François Molins dans un communiqué.

Édouard Balladur et François Léotard en novembre 2000 à l'Assemblée nationale

Ils seront jugés. Le procureur général François Molins avait requis le renvoi devant la Cour de justice de la République (CJR) de l'ex-Premier ministre Édouard Balladur et de son ex-ministre François Léotard dans le volet financier de l'affaire Karachi.

Poursuivis devant la Cour de justice de la République, ils sont soupçonnés d’être impliqués dans un possible système de rétro-commissions illégales sur des ventes de sous-marins au Pakistan et de frégates à l’Arabie saoudite, lorsqu’ils étaient au gouvernement entre 1993 et 1995.

Ces rétro-commissions auraient pu servir au au financement illégal de la campagne présidentielle d’Edouard Balladur en 1995. Ce dernier était alors Premier ministre et François Léotard, ministre de la Défense.

Le 7 mai, après cinq ans d'enquête, la commission d'instruction avait transmis le dossier au parquet général de la Cour de cassation pour que François Molins prenne ses réquisitions.

Les deux membres de gouvernement sont mis en examen depuis 2017 pour "complicité d'abus de bien sociaux". L'ex-Premier ministre a été entendu à cinq reprises, plus de 20 ans après les faits. Lors de l'un de ces interrogatoires, consulté par l'AFP, il a assuré qu'il n'était "informé de rien sur l'existence de commissions, de rétro-commissions, (...) de réseaux officieux et d'autres officiels". Édouard Balladur est également soupçonné de "recel".

Ce volet financier de l'affaire est par ailleurs à l'origine du procès prévu en octobre au tribunal correctionnel de Paris. Six protagonistes, dont Thierry Gaubert (ex-membre du cabinet de Nicolas Sarkozy alors ministre du Budget), Nicolas Bazire, directeur de la campagne balladurienne, et l'intermédiaire Ziad Takieddine, sont appelés à comparaître.

L'affaire de Karachi doit son nom à l'attentat du 8 mai 2002 qui avait fait quinze morts, dont onze employés français de la Direction des chantiers navals (ex-DCN) de Cherbourg, et douze blessés. Tous travaillaient à la construction d'un des trois sous-marins Agosta vendus à ce pays, sous le gouvernement Balladur (1993-1995).