Le tribunal correctionnel de Paris a condamné lundi à des peines de deux à cinq ans de prison ferme six prévenus dans le volet financier de l'affaire Karachi. Cela concernant des commissions occultes sur des contrats d'armements signés en 1994 avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan.

Affaire Karachi : la justice condamne six prévenus à de la prison ferme dans le volet financier

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu ce lundi son jugement dans le volet financier de l'affaire Karachi qui porte sur le versement de commissions illégales en marge de la vente de sous-marins au Pakistan. Il a condamné six prévenus à des peines allant de deux à cinq ans de prison ferme.

Le tribunal a durement sanctionné les anciens proches de l'ex-Premier ministre Edouard Balladur, qui ne pouvaient ignorer "l'origine douteuse" des fonds versés sur le compte de la campagne présidentielle malheureuse de 1995 et issus de rétrocommissions illégales. Ce premier jugement sonne comme un avertissement pour l'ancien Premier ministre, dont le procès aura lieu dans les prochains mois.

Une décision très attendue par les familles des victimes

Cette décision de justice était très attendue par les familles des victimes de l'attentat de Karachi en 2002 : 11 Français, dont huit Cherbourgeois de la DCN, la Direction des Construction Navales, y avaient trouvé la mort. Et pour beaucoup de leurs proches, c'est bien l'existence du système financier qui est à l'origine de l'attentat.

Des commissions légales ont été versées dans le cadre du contrat de livraison par la DCN de sous-marins au Pakistan. Mais en retour, des rétrocommissions, illégales cette fois, ont été reversées pour financer la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995.

C'est l'arrêt de ce système financier qui aurait entraîné des représailles et donc, l'attentat de Karachi. C'est la thèse que défendent depuis le début les familles, dans laquelle tous ceux qui ont œuvré pour mettre en place ce dispositif de commissions ont du sang sur les mains.

"Une véritable entreprise de prédation"

Lors du procès en octobre dernier, le parquet avait qualifié ce système de "véritable entreprise de prédation". Parmi les six prévenus, trois politiques : Renaud Donnedieu de Vabre (ancien ministre de la Culture et de la communication de Jacques Chirac), Nicolas Bazire (directeur de cabinet du Premier ministre Edouard Balladur de janvier 1993 à mars 1995) de et Thierry Gaubert (ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy à la ville de Neuilly).

Il y a aussi deux intermédiaires dont le sulfureux Ziad Takieddine contre lequel le parquet avait requis cinq ans de prison ferme. Le parquet avait réclamé sept ans contre le second intermédiaire.