Affaire Karachi : le procès de l’ancien Premier ministre Edouard Balladur s’ouvre ce mardi

Près de 20 ans ans après l'attentat de Karachi qui a couté la vie à 15 personnes dont huit salariés de la DCN à Cherbourg, un nouveau procès s'ouvre ce mardi dans le volet financier de l'affaire. L'ancien Premier ministre Edouard Balladur, 91 ans, et son ministre de la défense de l'époque François Léotard, 78 ans, comparaissent devant la Cour de Justice de la République.

Le procès va plonger dans la campagne présidentielle de 1995, et le duel à droite entre Jacques Chirac et Edouard Balladur. Ce dernier est accusé d'avoir renfloué ses comptes de campagne grâce à des fonds occultes liés à des ventes d'armement. Des malversations liées à des contrats d'armements qui, selon la thèse des familles de victimes, pourraient expliquer l'origine de l'attentat.

Les familles réclament la vérité

Un volet financier important pour les familles qui attendent de connaitre la vérité sur l'origine de l'attentat. Certains familles en sont convaincues : tout est lié dans cette affaire, l'attentat de 2002, trouve son origine dans les malversations financières liées à des contrats d'armement.

L'accusation porte sur un financement occulte de la campagne : plusieurs intermédiaires embauchés en marge de contrats d'armement, copieusement rémunérés, qui auraient reversé une partie de ces sommes aux responsables politiques qui les avait placés là. Somme qui aurait pu servir à renflouer les caisses de la campagne électorale de Balladur.

Parallèlement au volet financier, l’enquête antiterroriste explore les possibles liens (non confirmés à ce jour) entre l'attentat commis à Karachi, le 8 mai 2002, et l’arrêt du versement des commissions après la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle de 1995. L'attaque avait coûté la vie à 15 personnes, dont 11 Français travaillant à la construction de sous-marins pour la DCNI dans le port pakistanais. Cette enquête est toujours en cours. La piste islamiste, déjà privilégié au départ, n'est aujourd'hui toujours pas écartée, selon une note des renseignements de fin 2019. Ce sera à la cour d'appel de Paris de se prononcer sur ce volet.

Aujourd'hui, les familles qui ont porté plainte en 2009 et permis d'ouvrir ce volet financier de l'affaire, espèrent un procès exemplaire, à la hauteur des peines prononcées l'été dernier à l'encontre des collaborateurs des deux ministres.

En juin dernier, des peines de deux à cinq ans de prison ont été prononcées à l'encontre de six autres protagonistes, dont l’intermédiaire Ziad Takieddine, dans le volet non-ministériel de ce volet financier. Le cas de Balladur et Léotard avait été disjoint en 2014 et confié à la Cour de Justice de la République, la seule instance habilitée à juger les agissements des ministres.

Edouard Balladur nie et "veut faire face à ses juges"

Des accusations que le principal intéressé a toujours nié. Edouard Balladur a toujours expliqué que les sommes mises en cause provenaient de dons et de ventes de t-shirt lors de ses meetings.

M. Balladur, 91 ans, sera présent à l'ouverture du procès, a assuré l'un de ses avocats, Félix de Belloy. "Il veut faire face à ses juges et répondre à leurs questions". L’ancien Premier ministre va plaider la relaxe. L’ancien ministre de la Défense François Léotard, 78 ans, qui a un temps fait savoir qu'il était malade, devrait finalement être présent.