Affaire Karachi : un an de prison avec sursis requis contre l'ancien Premier ministre Edouard Balladur

Le ministère public a requis ce mardi un an de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende à l'encontre de l'ancien Premier ministre Edouard Balladur, dans le cadre du procès de l'affaire Karachi.

Un an de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende ont été requis mardi 2 février à l'encontre de l'ancien Premier ministre Edouard Balladur, dans le cadre du procès de l'affaire Karachi. Depuis le 19 janvier, il est jugé aux côtés de son ancien ministre de la Défense, François Léotard, contre qui le procureur général a requis deux ans de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende. Tous les deux comparaissent devant la Cour de justice de la République pour leur rôle dans le financement suspect de la campagne d'Edouard Balladur lors de l'élection présidentielle de 1995.

Des commissions liées à des ventes d'armes

Edouard Balladur, âgé de 91 ans, est jugé pour "complicité d'abus de biens sociaux" et "recel". Il est soupçonné d'avoir mis en place un réseau d'intermédiaires pour vendre des armes françaises au Pakistan et en Arabie Saoudite. Les juges soupçonnent l'ancien Premier ministre d'avoir touché une partie des sommes perçues par ces intermédiaires pour financer sa campagne pour l'élection présidentielle de 1995. Les juges d'instruction soupçonnent également que l'arrêt du système de commission, décidé en 1996, ait pu entraîner l'attentat de Karachi en représailles. L'attaque a fait 15 morts, dont huit salariés de la DCN. Pour l'instant, ce lien n'a pas été démontré et ce n'est pas l'objet de ce procès, qui porte uniquement sur le financement de la campagne de 1995.

De son côté, l'ancien ministre de la Justice François Léotard, 78 ans, est renvoyé pour "complicité d'abus de biens sociaux". Il est soupçonné d'avoir contribué à la mise en place du réseau d'intermédiaires, grâce à son poste au gouvernement.

Déjà six autres condamnations dans ce dossier

Un premier procès avait déjà eu lieu dans ce volet financier de l'affaire Karachi. Ainsi, en juin 2020, des peines de deux à cinq ans de prison ont été prononcées à l'encontre de six autres protagonistes de ce dossier, dont l'homme d'affaires Ziad Takieddine. Edouard Balladur et François Léotard ne sont jugés que six mois plus tard car ils sont mis en cause dans le cadre de leurs fonctions ministérielles et ne peuvent donc être jugés en correctionnelle.