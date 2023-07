Affaire Karine Esquivillon : ses enfants ne croient pas à une mort accidentelle

L'autopsie du corps de Karine Esquivillon ne confirme ni n'infirme la thèse de l'accident, selon une information de BFMTV que France Bleu Loire Océan est en mesure de confirmer. La mère de famille est bien décédée par arme à feu. Mais son corps ne porte aucune autre blessure, ni trace de violences. La thèse accidentelle, défendue par Michel Pialle n'est donc pas exclue.

Le mari, qui a fait croire à ses enfants, aux gendarmes et aux médias qu'elle avait volontairement disparu de Maché (Vendée) depuis le 27 mars dernier, a fini par avouer. Près de trois mois après, le 16 juin, en toute fin de garde à vue, il a reconnu l'avoir tuée. Son corps a été retrouvé sur ses indications dans un bois près de Challans, à quelques kilomètres du domicile familial.

Mais, depuis ses aveux, le quinquagénaire soutient qu'il s'agit d'un accident. Michel Pialle a expliqué aux gendarmes qu'il prenait en photo sa carabine 22 Long Rifle, équipée d'un silencieux, pour la mettre en vente sur Internet. Il n'a pas vu qu'elle était chargée et le coup est parti.

Les deux enfants, nés du premier mariage de Karine Esquivillon, ne croient pas à cette version. Ils ont eu l'occasion de le dire la semaine dernière lorsqu'ils ont été reçus par les juges d'instruction en charge du dossier, à La Roche-sur-Yon. "Quelqu'un qui se balade dans une maison avec une arme et qui se déclenche, on ne sait comment, une balle qui va se planter exactement là où elle va créer le pire dégât qu'il soit, c'est-à-dire la mort : tout ça, mes clients n'y croient pas", explique Me Carole Verdu, leur avocate.

"Il a agi comme un véritable meurtrier"

Et elle poursuit : "En admettant que M. Pialle ait inopinément tué son épouse par accident - soyons fous - il faut quand même derrière convenir qu'il a agi comme un véritable meurtrier, de façon extrêmement calculée, par les SMS, les photos, le fait de cacher le corps, de mentir aux enfants. On ne peut pas croire un seul instant que quelqu'un qui tue par accident puisse réagir avec autant de froideur pour protéger son nombril au détriment de tout le mal causé autour. Il faut quand même rappeler que, pendant des mois, cette femme avait disparu en abandonnant ses enfants et il n'a pas hésité à une seule seconde à monter ce plan et à salir celle qu'il venait de tuer."

D'après Me Verdu, les deux premiers enfants ont su dès la disparition de leur mère "qu'il y avait du Michel Pialle là-dessous". Et ils n'ont jamais eu le moindre doute : "Ils espéraient toujours leur retour de leur mère, mais ils savaient au fond que la fin allait être terrible". Ils espèrent malgré tout un jour connaître la vérité sur la mort de leur mère : "La seule chose, c'est qu'il n'y a que deux personnes qui la connaissent. L'une est encore là et l'autre est décédée. Donc aujourd'hui on est complètement pendu aux lèvres de M. Pialle sur ce qu'il veut bien nous livrer."