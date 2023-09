Affaire Kenzo : 12 mois de prison avec sursis pour les trois supporters ajacciens

Les trois supporters ajacciens mis en cause dans l'affaire Kenzo ont été condamnés ce vendredi matin à douze mois de prison avec sursis. Une peine prononcée par le tribunal correctionnel d'Ajaccio contre les trois acéistes âgés de 20 ans et poursuivis pour des violences commises lors du match ACA-OM dans une loge où se trouvait le petit garçon, fan marseillais de 8 ans atteint d'un cancer, son père et son frère. Le tribunal a aussi prononcé une interdiction de participer à une manifestation sportive durant trois ans et des amendes allant de 500 à 1.000 euros.

Le 25 août, à l'audience, le procureur avait requis 18 mois de prison dont 12 avec sursis contre celui qu'il considérait comme le meneur et 12 mois de prison avec sursis pour les deux autres ainsi qu'une une interdiction de stade de cinq ans pour les trois.