"Affaire Kenzo" : deux des quatre suspects se rendent au commissariat "pour rétablir la vérité"

Décidés à "donner [leur] version des faits", deux des quatre jeunes soupçonnés de s’être introduits dans la loge du petit Kenzo et de sa famille se sont rendus au commissariat d’Ajaccio ce lundi 12 juin, peu après 14h. Selon nos informations, un troisième jeune homme devrait également aller se présenter aux enquêteurs.

ⓘ Publicité

Les gardes à vue des deux jeunes suspects, âgés de 19 et de 20 ans, ont débuté à 14h20 et peuvent durer jusqu'à 48h. Selon le parquet, le plus jeune est déjà connu de la justice et a récemment été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre affaire.

Les deux suspects "nient avoir exercé des violences physiques"

Dans un communiqué de presse publié ce lundi soir, le Procureur de la République d'Ajaccio Nicolas Septe précise que les deux suspects "nient avoir exercé des violences physiques à l’encontre du père de Kenzo et de Kenzo lui-même". Des déclarations qui "devront encore être confrontées aux éléments rapportés par l’enquête de flagrance", ajoute le Procureur, avant de rappeler que "d'autres protagonistes sont encore activement recherchés pour s’expliquer sur les faits."

Selon nos informations, l'un des deux gardés à vue dit avoir aperçu le petit garçon à quelques mètres de lui peu avant de quitter la loge. L'autre, ne pas s'être rendu compte de la présence d'un enfant.

Le dimanche 4 juin dernier, le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête de flagrance pour violences aggravées.