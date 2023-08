"Affaire Kenzo" : jusqu'à 18 mois de prison requis, le délibéré sera rendu le 8 septembre

Le délibéré sera rendu le 8 septembre prochain dans "l'affaire Kenzo", jugée ce vendredi 25 août par le tribunal d'Ajaccio. Le tribunal a requis de 12 mois de prison avec sursis à 18 mois, dont 12 avec sursis, contre les trois prévenus jugés pour violences aggravées et l'extorsion du maillot du père du petit Kenzo. Interrogés sur le fond après de longues heures de débats procéduraux, les trois jeunes prévenus de 20 ans ont manifesté leurs regrets et nié toute violence physique lors de leur intrusion dans la loge de la famille marseillaise.

ⓘ Publicité

L’audience, sur le fond, n’a finalement commencé qu’après 18 heures, ce vendredi, devant le tribunal d’Ajaccio. Démarré à 10h30, le procès dans "l’affaire Kenzo" a été interrompu par de longues suspensions d’audience entre de nombreux débats de procédure ; la défense ayant réclamé un renvoi. N'accédant pas entièrement aux requêtes de la défense, le tribunal tout de même autorisé la diffusion des trois heures de vidéosurveillance de caméras du stade François-Coty.

"On n'aurait jamais dû faire ça"

Le premier prévenu à être entendu, étudiant en alternance inconnu de la justice, revient sur cette soirée du 3 juin pendant laquelle il raconte avoir d’abord vu "le père du petit garçon exhibant son maillot de l’OM et faisant des doigts d’honneur". Une version réfutée par le père de famille, rappelle son avocat, précisant que celui-ci "s’est presque excusé d’avoir effectivement exhibé son maillot".

"Les supporters n’ont pas le droit de porter un maillot de leur club ?", interroge alors le président, rappelant les faits d’extorsion pour lesquels les trois jeunes hommes sont poursuivis, avant de revenir sur la raison de la présence de cette famille marseillaise à cette rencontre sportive et la passion pour le football et pour l’Olympique de Marseille de Kenzo. "Je regrette, c’est sûr, on n’aurait jamais dû faire ça", lui répond le jeune homme.

Premier à être entré dans la loge, il est soupçonné d’avoir porté deux coups de poing au nez du père de famille. Des violences physiques que le jeune homme nie, tout autant qu'il appuie sa "certitude de ne pas avoir bousculé le petit garçon" lorsqu’il s’est introduit dans la loge. Se disant "dépassé par toute l’ampleur que l’affaire a pris" dans les heures qui ont suivi les faits, il revient notamment sur les premiers témoignages, qui indiquaient qu’un enfant avait été frappé et pour lesquels il précise avoir reçu des menaces dans les jours qui ont suivi les faits.

"Jamais je ne pourrais frapper un enfant !", insiste-t-il, reconnaissant que le "ton assez énervé" qu’il a eu en pénétrant dans la loge et en exigeant de récupérer le maillot de l’OM a pu impressionner le père et son fils. Garçonnet pour lequel il précise qu'il ne l'a aperçu qu'en quittant la loge. "Oui, c’est une forme de violence", répond-il aux avocats de la partie civile lorsqu’il est interrogé sur sa reconnaissance, ou non, des violences psychologiques subies par la famille marseillaise.

Interrogés sur des questions similaires par le président, les deux autres prévenus indiquent quant à eux ne jamais avoir vu d’enfant dans la pièce. "Ça me fait beaucoup de peine pour l’enfant, qu’il ait pu vivre ce moment, vu qu’on prenait le maillot à son père. C’est ce qui m’affecte le plus. Et je comprends aussi l’impact pour son père", s’excuse l’un d’entre eux.

Violences psychologiques

"Si aujourd’hui mes clients sont absents, c’est parce qu’ils sont toujours fragilisés et que leur psychiatre leur a déconseillé", a indiqué Me Pourrière, avocat de la famille, en ouverture de plaidoirie. "Si Kenzo est venu, c’est parce que le foot est toute sa vie, une raison supplémentaire d’accepter les traitements qu’il subit".

"Les trois prévenus n’ont cessé de dire que mes clients mentent", poursuit-il, avant de retracer la version des faits de ses clients et leurs "dépositions constantes" auprès des enquêteurs. Il rappelle que ces derniers attestent notamment avoir "entendu les jeunes crier « on va te brûler toi et ton maillot »", avant qu’un premier n’entre dans la loge et "bouscule le petit garçon en se dirigeant vers son père".

Revenant sur une déclaration du président de l’Orsi Ribelli dans la presse qui avait "lui aussi évoqué deux coups de poing", Me Pourrière insiste sur le témoignage de son client, "qui a toujours indiqué avoir été victime de deux coups de poing au nez, ce qui correspond aux constatations des médecins". "En fait, ces trois là n’admettent que ce qu’ils sont forcés d’admettre car démontré par les caméras du stade. Ils ont décidé, par leur concertation, de nier toute violence", conclut-il, demandant au tribunal d’entrer en voie de condamnation pour l’ensemble des faits reprochés.

"Des gamins de 20 ans qui ont fait une énorme connerie"

Également représentant d'une partie civile, l'avocat de l'AC Ajaccio a, lui, plaidé pour "que cette longue journée, démarrée à 10h30, puisse être utile à tous, y compris aux trois prévenus. Rappelant que l'affaire avait également porté un préjudice d'image au club, il a rappelé la condamnation immédiate de son président et son "sentiment d'avoir été manipulé après avoir constaté les contradictions du dossier".

Maitre Armani, soulignant également les difficultés rencontrées par les victimes et l'emballement dans lequel celles-ci ont pu se retrouver, l'avocat de l'ACA a également fait valoir "l'intérêt de cette journée de voir apparaître les personnalités des prévenus" qu'il qualifie de "gamins de 20 ans qui ont fait une énorme connerie. Mais pas des barbares. Des gamins qui se sont laissé emporter et qui ne se sont pas rendu compte de ce qu'ils faisaient". Autant de raisons pour lesquelles, explique-t-il, sa requête est "une amende d'un euro symbolique par prévenu".

L'avocat de la Ligue de football professionnel, Maître Peyrelevade, a quant à lui réclamé que des interdictions de stade soient prononcées.

Jusqu'à 18 mois requis

À l'encontre du premier prévenu, suspecté d'avoir porté des coups, le procureur requiert 18 mois de prison, aménageables avec un bracelet électronique, dont 12 avec sursis ; une amende de 1.500 euros et 5 ans d'interdiction de stade. Pour les deux autres prévenus, Nicolas Septe requiert 12 mois de prison avec sursis, 1.000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de stade.

Prenant une dernière fois la parole avant que le tribunal n'annonce que le délibéré est fixé au 8 septembre prochain, les trois prévenus ont, chacun leur tour, réexprimé leurs regrets et excuses envers la famille, assurant avoir pris conscience de leur erreur que celle-ci ne se reproduirait plus.