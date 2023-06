"Affaire Kenzo" : placés sous contrôle judiciaire, les 3 supporters de l’AC Ajaccio jugés le 25 août

Les trois jeunes hommes suspectés d’être entrés dans la loge de Kenzo et de sa famille ont été placés sous contrôle judiciaire ce mercredi 14 juin, avec interdiction de fréquenter une enceinte sportive, interdiction d’entrer en contact avec les victimes et obligation de pointage régulier. Dans un communiqué de presse, le procureur de la République à Ajaccio Nicolas Septe annonce qu’ils seront jugés le 25 août prochain.

Les trois suspects, âgés de 19 à 20 ans, se sont rendus d’eux-mêmes au commissariat d’Ajaccio ces lundi 12 et mardi 13 juin, pour "donner [leur] version des faits" et "rétablir la vérité". Ils nient avoir exercé des violences physiques sur le père de Kenzo ou sur l’enfant de 8 ans. Leurs déclarations "s’avèrent en très net retrait avec les déclarations constantes des victimes", précise le procureur de la République.

Un à deux jours d'ITT, le choc émotif reconnu

Évoquant "deux présentations des faits [qui] s’affrontent", Nicolas Septe détaille que "le père de Kenzo maintient avoir été insulté et frappé à deux reprises dans la loge" avant d’être obligé, "sous la pression du groupe" de donner son maillot de l’OM. L’un des trois suspects affirme quant à lui que "le ton employé à l’égard du père [a] pu être agressif" et que les "comportements dans la loge [ont] pu impressionner et choquer Kenzo et son frère".

Le garçon de 8 ans, son petit frère de 5 ans, sa mère et son père se sont vu prescrire des incapacités totales de travail (ITT) allant de 1 à 2 jours lors des examens réalisés à l’Unité médico-judiciaire de Marseille. Il est notamment reconnu, pour la mère et ses deux fils, un choc émotif constitutif de violence.

"Emballement" autour de l’affaire

Dans un communiqué de presse, le procureur de la République à Ajaccio écrit que les trois suspects seront "jugés, sereinement, le 25 août prochain". Interrogé sur ce point, Nicolas Septe évoque un "emballement légitime" autour de cette affaire, avant que "l’enquête ne permette d’établir que, vraisemblablement, la présentation des faits au départ sur les réseaux sociaux, notamment, n’était pas celle qui résulte du dossier".

Une "volonté d’audience apaisée" partagée par les avocats de la défense, qui espèrent que ce délai d’un peu plus de deux mois pourra permettre "que ce dossier soit jugé de manière sereine", explique Me Laetizia Ziller, qui représente l’un des trois mis en cause. Me Frédéric Pourrière, avocat de Kenzo et de sa famille, salue lui aussi l’opportunité de ce délai, "qui va également permettre une bonne préparation du dossier, de part et d’autre".

Les charges retenues à l’encontre des trois jeunes hommes sont celles de violences aggravées et d’extorsion par violence du maillot du père de Kenzo. Les peines maximales encourues sont de 7 ans d’emprisonnement pour les violences aggravées, et 10 ans pour l’extorsion par violence. Le parquet peut également requérir une peine complémentaire d’interdiction de stade, pouvant aller jusqu’à 5 ans.

En dehors des quatre membres de la famille de supporters de l’Olympique de Marseille invités à assister à la rencontre à Ajaccio, deux autres parties civiles sont constituées : l’AC Ajaccio et la Ligue professionnelle de football, qui ont également déposé plainte.

Violences et dégradations en marge du match

Désormais close, l’enquête n’a pas permis d’identifier le quatrième individu qui s’est introduit dans la loge de l’AC Ajaccio . À la suite des nombreuses violences et dégradations qui ont eu lieu le samedi 3 juin en marge de la rencontre ACA-OM, "une dizaine d’enquête a été ouverte", confirme le Procureur. Elles concernent notamment les plaintes déposées par des commerçants du centre-ville d’Ajaccio après les affrontements qui ont eu lieu la veille du match.

Le commissariat d’Ajaccio enquête également sur les violences qui ont eu lieu après le coup de sifflet final dans une station service proche du stade François Coty. Au moins trois automobilistes ont déposé plainte. L’agression du journaliste de Via Stella à cette même station fait quant à elle l’objet d’une information judiciaire, toujours en cours, et dans laquelle un homme a été mis en examen.