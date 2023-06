"Affaire Kenzo" : quatre gardes à vue en cours au commissariat d'Ajaccio

Deux autres personnes, en plus des deux suspects qui se sont rendus d'eux-mêmes au commissariat lundi , ont été placées en garde à vue ce mardi 13 juin au commissariat d'Ajaccio, confirme à RCFM Nicolas Septe, le procureur de la République.

Le premier suspect s'est rendu de lui-même aux enquêteurs, et le second a été interpellé par les policiers de la sécurité publique. La veille, deux jeunes hommes, âgés de 19 et 20 ans, suspectés de s'être introduits dans la loge d u garçon de 8 ans et de sa famille le 3 juin lors de la rencontre ACA-OM, s'étaient également présentés au commissariat d’Ajaccio de leur propre chef, pour "donner [leur] version des faits". Leur défense n'a pu être jointe. La durée maximale des gardes à vue est de 48 heures dans ce type de dossier.