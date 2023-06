"Affaire Kenzo" : que s'est-il réellement passé dans la loge de l'AC Ajaccio ?

Depuis ce samedi 3 juin, date de la rencontre entre l'AC Ajaccio et l'Olympique de Marseille, "l'affaire Kenzo" fait la Une de la presse

L'affaire démarre le samedi 3 juin, peu avant le coup d'envoi du match AC Ajaccio - Olympique de Marseille, au stade François-Coty. Sur les réseaux sociaux, une proche de la famille du petit Kenzo, invité à assister à la rencontre , assure que le garçon de 8 ans, atteint d'un cancer, a été "jeté par terre" et "frappé au visage" avant que son maillot de l'OM ne lui soit "arraché et brûlé devant lui".

Le post est partagé des centaines de fois, avant d'être finalement supprimé. Entre temps, les témoignages de la famille se multiplient dans les médias et l'affaire prend une dimension nationale, puis internationale. Jusqu'à la prise de parole, ce lundi 5 juin, du président de la République. Emmanuel Macron réclame alors des sanctions "claires et fortes".

"6 secondes à l'intérieur de la loge"

Une enquête de flagrance pour violences aggravées a été ouverte par le parquet d'Ajaccio et au moins trois plaintes ont été déposées : celle de la Ligue professionnelle de football, celle de l'AC Ajaccio, et celle du père de Kenzo. Dans le dossier, figurent désormais les images de vidéosurveillance, que France Bleu RCFM a pu consulter ; mais également rencontrer des proches des quatre jeunes qui y apparaissent.

Âgés d'une vingtaine d'années, les quatre jeunes hommes montent les escaliers et entrent dans la loge de la famille, où ils restent 6 secondes. Jusqu'à leur descente par les mêmes escaliers du stade François Coty, la totalité de la vidéo dure 33 secondes. Ce qu'il se passe à l'intérieur n'est pas visible. Les témoins rencontrés affirment "qu'aucun coup n'est porté au père de Kenzo" et que le petit garçon et son frère sont "aperçus tardivement à plusieurs mètres de la scène".

Si il nous est bien confirmé que le ton monte et qu'il est "ordonné au père de retirer son maillot" de l'OM, les différents témoins démentent les récits qu'ils ont lu et entendu dans la presse. Ils insistent notamment sur le fait que la vidéosurveillance "prouve que la mère n'était pas là au moment des faits". Les images montrent effectivement qu'elle croise les quatre jeunes une fois sortis de la loge.

"Loin de ce qui a été présenté au départ"

Si l'entrée dans la loge et l'altercation avec le père de famille sont qualifiées de "connerie", tous estiment qu'on "est bien loin de ce qui a été présenté au départ". Des mots qui sont également employés par des sources proches de l'enquête, qui regrettent une forme de pression sur ce dossier depuis la prise de position d'Emmanuel Macron.

L'ensemble des témoins rencontrés, qui ont tous souhaité rester anonymes, s'interrogent désormais : "les sanctions seront-elles à la hauteur de ce qu'il s'est réellement passé, ou seront-elles le reflet de l'émotion, montée jusqu'au Président ?"