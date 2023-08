Affaire Kévin Escoffier : le skipper malouin visé par une nouvelle procédure disciplinaire

C'est un nouvel épisode dans l'affaire Kévin Escoffier. Le skipper malouin est visé par une nouvelle procédure disciplinaire ouverte par la Fédération française de voile (FFV) pour des "comportements inappropriés" envers des femmes. Le marin breton est déjà sous le coup d'une enquête judiciaire pour des faits similaires sur un signalement de la FFV au mois de juin dernier. Cette fois, la Fédération française de voile déclenche une nouvelle procédure sur la base de nouveaux témoignages.

Le dossier Escoffier s'épaissit

La Fédération française de voile parle de signalements qui concernent d'autres comportements inappropriés, différents de ceux pour lesquels il est jusque-là mis en cause. C'est la cellule de la Fédération en charge de la lutte contre les violences sexuelles qui a reçu ces signalements. Pour le moment, la FFV ne souhaite pas en dévoiler davantage mais selon les informations de France Bleu Armorique, des choses plus concrètes pourraient être dévoilées d'ici deux semaines.

Cette procédure vient donc s'ajouter à celle ouverte en juin, pour des faits survenus en mai 2023. Une jeune femme aurait été agressée sexuellement lors de l'escale de la course au large "The Ocean Race", à Newport aux Etats-Unis. Le skipper de 43 ans avait immédiatement été débarqué par le sponsor de son imoca Holcim-PRB. L'enquête judiciaire se poursuit et pourrait donc compter ces nouveaux témoignages recueillis par la Fédération française de voile