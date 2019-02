Affaire Kleony à Amiens : le beau-père est mis en examen pour viols sur l'aînée de la fratrie

Amiens - France

Le beau-père de la petite Kleony déjà poursuivi pour actes de barbarie et de cruauté ayant entraîné la mort de cette enfant de quatre ans en novembre dernier à Amiens, fait l'objet d'une nouvelle mise en examen. Il est soupçonné de viols, d'agressions sexuelles et de corruption de mineur sur la fille de sa compagne, une adolescente de 14 ans précise le procureur de la république d'Amiens.

Des faits dénoncés par l'adolescente de 14 ans

C'est l'adolescente placée comme le reste de la fratrie depuis la mort de Kleony, qui a raconté les faits. Des faits contestés par son beau-père, qui raconte-t-elle, se sont déroulés courant 2018 jusqu'à l'interpellation de cet homme de 31 ans, placé en détention provisoire depuis maintenant plus de deux mois.

Il était donc déjà mis en examen pour actes de cruauté sur les 5 enfants de sa compagne et pour actes de barbarie et de cruauté ayant entraîné la mort de la petite Kléony. La mère est quant à elle, mise en examen pour violences, non assistance à personne en danger, non empêchement de crime et dénonciations de délits imaginaires. Elle est, elle aussi, toujours en détention provisoire. Le couple s'était formé en janvier 2018.